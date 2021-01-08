Чем подкормить огурцы во время плодоношения?

Огурцы очень плодовитая культура, выносящая из почвы много питательных веществ. И чтобы получить хороший урожай огурцов, нужно регулярно проводить подкормки.

В солнечную теплую погоду проводят корневые подкормки

Подкормки огурцов проводят как поливами под корень, так и опрыскиванием по листу. Кроме того, различают минеральные и органические подкормки.

Корневые подкормки проводят в тёплое и жаркое лето. Корневая система огурца в таком климате развита, и усваиваемость питательных веществ очень хорошая. Все корневые подкормки делают после полива обычной водой или после дождя, желательно вечером или в пасмурный день.

Внекорневые подкормки (опрыскивания по листу) лучше проводить в прохладное лето, когда корни плохо усваивают питательные вещества из почвы. Опрыскивание проводят в пасмурную погоду или вечером, распыляя раствор мелкими каплями.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения используют на всех стадиях роста и плодоношения огурцов, можно выбрать как универсальные подкормки, созданные специально для огурцов, так и самостоятельно приготавливать смеси.

В фазе цветения

В начале цветения чаще всего смешивают 20 г калийной селитры + 30 г аммиачной селитры + 40 г суперфосфата, растворяют их в 10 литрах воды и поливают по 1 литру под каждое растение.

Если нужно опрыснуть огурчики по листу, то разводят 35 г суперфосфата в 10 литрах воды, но чаще всего используют в этот период борную кислоту в таких вариантах:

1 чайная ложка борной кислоты + 10 кристалликов марганцовки на 1 литр воды — хорошая профилактика от мучнистой росы; 2 г борной кислоты + 100 г сахара или столовую ложку натурального мёда разводят в одном литре горячей воды — привлекает пчёл для опыления.

Борную кислоту лучше сначала растворить в небольшом количестве горячей воды, а потом довести до необходимого объёма.

В фазе плодоношения

В этот период огурцы цветут, растут и наливают зеленцы, поэтому в тёплую и жаркую погоду используют одну из следующих подкормок:

25–30 г калийной селитры разводят в 10 литрах воды; 50 г мочевины разводят в 10 литрах воды, поливают по 1 литру под куст по влажной почве.

При холодной и влажной погоде лучше сделать опрыскивание по листу, используя раствор из 10–12 г мочевины на 10 литров воды.

Не стоит одновременно поливать и опрыскивать огурцы минеральными удобрениями, лучше их чередовать.

Для продления плодоношения

Эта подкормка предназначена для увеличения срока плодоношения огурцов. Растения можно опрыснуть раствором, приготовленным из 15 г мочевины, растворённых в 10 литрах воды, и полить под куст раствор из 30 г пищевой соды, разведённой в 10 литрах воды. Азот, содержащийся в мочевине, омолаживает листья, предупреждает их пожелтение и улучшает фотосинтез, а сода защищает почву от патогенных микроорганизмов и поддерживает необходимый уровень кислотности почвы.

Органические удобрения

Органические удобрения включают в себя различные настои из трав, помёта птиц или навоза, а также настои из древесной золы. Их можно чередовать с минеральными подкормками, но каждый садовод решает сам, что использовать: «минералку», органику или их сочетание.

В фазе цветения

Перед цветением огурцы подкармливают сброженным настоем из травы. Лучше всего использовать молодые измельчённые веточки и листья крапивы и одуванчика. Ими заполняют ёмкость на 2/3 объёма, заливают водой и накрывают крышкой. При тёплой погоде настой начинает бродить и готов к применению за 7–10 дней. О готовности настоя говорит сильная пена на поверхности и очень неприятный запах.

Для ускорения процесса сбраживания и увеличения питательности можно добавить туда ЭМ препараты, дрожжи, чёрствый хлеб, стакан навоза или перегноя.

Готовый настой разбавляется дополнительно в 5 раз и затем под каждый куст огурца выливается по 0,5–1 литру раствора по влажной почве.

Если в травяной настой добавить ЭМ-препараты, то готовый настой будет пахнуть бражкой или квасом.

Также отличной подкормкой является настой золы: 1 стакан золы заливают 10 литрами воды и настаивают сутки.

В фазе плодоношения

В период активного роста зеленцов и цветения можно подкормить растения таким же настоем травы или золы.

Для продления плодоношения

Чтобы огурцы продолжали расти и завязывать плоды, используют настой из сухого прелого сена, выдержанный в тёплом месте 48 часов. Сенная палочка в таком настое борется с патогенными бактериями и грибками, тем самым даёт возможность огурцу расти и плодоносить гораздо дольше.

Древесная зола содержит в себе очень много микроэлементов, в том числе фосфор, калий и кальций, поэтому считается отличным удобрением. В сухую погоду из неё делают настои, а в дождливую — просто рассыпают под кустами и слегка заделывают в почву рыхлением.

Для приготовления настоя 1 стакан золы заливают литром кипятка и настаивают около суток, периодически перемешивая, потом доливают настой до 10 литров и подкармливают растения по 1 литру под каждый куст.

Народные методы

Огурцы способны накапливать нитраты, поэтому многие огородники используют народные методы:

100 г дрожжей разводят в 10 литрах воды и настаивают сутки. Поливают по 1 литру под корень в тёплую или жаркую погоду.

Сухой чёрный хлеб помещают в ёмкость на 2/3, заливают водой и прижимают тяжёлым грузом, чтобы хлеб не всплывал. Через неделю масса начинает бурлить и её можно использовать, предварительно разбавив в 3 раза. Поливают по 0,5 литра под куст.

Чем нельзя подкармливать огурцы во время плодоношения

Во время цветения и налива зеленцов категорически не рекомендуется подкормка куриным помётом, так как это вызовет бурный рост зелёной массы и пасынков, в то время как цветение и завязываемость плодов резко снизится.

Очень хорошо отзывались огурцы на мульчирование и полив травяным настоем с добавлением ЭМ-препаратов. Каждые 2 недели проводила подкормки специальным удобрением «Огуречное». В результате плодоносили огурцы до первых заморозков, хватило не только поесть и заготовить, но и продать.

Огурцы быстро накапливают нитраты, поэтому не стоит превышать рекомендуемые дозы удобрений, а проводить подкормки лучше каждые 2 недели, не раньше. Кроме того, лучше совмещать опрыскивания по листу и подкормки под корень.

Источник: dacha