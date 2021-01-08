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Как будет взиматься налог на доход по вкладам, объяснили в Минфине

16:30 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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В России с первого января начал действовать налог на доходы с процентов по принадлежащим физическим лицам вкладам, размер которых в сумме превышает один миллион рублей.

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В Минфине разъяснили порядок уплаты налога по вкладам

В Минфине разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Федеральной налоговой службы.
Отмечается, что налогом облагаются не банковские вклады, а проценты по ним.

"Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены", — говорится в сообщении.

При этом, если проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором произведено зачисление этих процентов.

В России с первого января начал действовать налог на доходы с процентов по принадлежащим физическим лицам вкладам, размер которых в сумме превышает один миллион рублей. Доход начнет облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов.

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