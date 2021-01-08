Подарки на 8 Марта 2021 года: топ лучших идей

8 Марта – это праздник, которого с нетерпением ждет каждая представительница прекрасной половины человечества. В этот день без подарка не останется ни одна барышня, независимо от возраста.
Подарки на 8 Марта для женщины в 2021 году
При выборе сюрприза на Международный женский день помните, что приобретать первый попавшийся под руку набор, не самый лучший вариант. Подходите к выбору презента взвешенно, обдумайте все подходящие подарки, оцените собственный в бюджет и только потом отправляйтесь в магазин.
Оригинальные
Несчастные парни каждый год ломают голову над тем, чем порадовать милых дам. Мягкие игрушки? Слишком банально. Букет роз? Слишком стандартно. Коробка шоколадных конфет? Их дарят всем и каждому.
Предлагаем ряд оригинальных подарков на 8 Марта:
- Туалетная вода с феромонами. Подобный вариант подойдет для любимой девушки или супруги. Продемонстрирует заботу о второй половинке.
- Керамическая чашка с мелком. На посуде есть яркая полоска и специальное покрытие для рисования. На нем можно оставить теплые слова и пожелания. Хотите добавить креатива? Добавьте к надписи узоры или забавные рожицы.
- Левитационная лампа. Осветительный прибор зависает в воздухе и начинает кружиться вокруг оси. Прекрасно освещает помещение, идеальный вариант для чтения книг в вечернее время.
- Роза из хрусталя. Оригинальная альтернатива стандартному букету. Сувенир обычно имеет серебряную ножку. Такой подарок можно вручить супруге, маме или любимой девушке.
- Принтер для печати на ногтях. Чтобы запустить устройство потребуется установить приложение на смартфон, выбрать подходящий вариант оформления и наслаждаться уникальный нейл-артом.
- Зарядное устройство для смартфона с зеркалом. Один из самых необычных подарков к 8 Марта. Оригинальный дизайн устройства в форме складного зеркала позволит барышне всегда оставаться на связи и прекрасно выглядеть.
Недорогие
Если в карманах «гуляет ветер» на помощь придут бюджетные варианты. Помните, что презент не обязательно должен иметь заоблачный ценник. Недорогие подарки тоже могут принести положительные эмоции. Главное, проявить внимание и заботу о близком человеке.
- Френч-пресс. Позволяет приготовить кофе, травяной чай с помощью отжима или путем настаивания. Изделие создают из нержавеющей стали и стекла, устойчивого к высоким температурам. Основание из силикона обладает термоизоляционными свойствами.
- Раскраска-антистресс. Удивительные орнаменты, плавные линии помогут на некоторое время отвлечься от проблем и бытовых хлопот, погрузиться в мир гармонии. Идеальный вариант, чтобы расслабиться после сложных трудовых будней.
- Органайзер для хранения косметики. У девушек неимоверное количество разнообразных безделушек, которые они считают жизненно важными предметами. С помощью органайзера милая дама сможет навести порядок и расставить по местам косметические средства.
Полезные
Женщина, независимо от возраста, любит романтику и приходит в восторг от сюрпризов. Супругу и маму всегда можно удивить и порадовать полезным подарком, от которого будет реальная польза.
- Соковыжималка. Мама, сестра, бабушка или любимая девушка смогут приготовить натуральный и полезный сок. В магазинах данная техника представлена в широком ассортименте, поэтому с выбором проблем не возникнет.
- Доска для визуализации. Любую мечту или цель можно воплотить в реальность. Подобная доска станет настоящим вдохновителем и мотиватором. На одной стороне девушка сможет визуализировать мечту, на второй создать планер. К доске можно крепить журнальные вырезки, любимые снимки.
Натуральная косметика. Да, средства по уходу за собой не рекомендуют вручать на 8 Марта. Но если речь идет о натуральных продуктах, то можно сделать исключение. Разнообразные SPA-наборы увлажняют кожу и продлевают молодость милых дам.
Романтические
На 8 Марта каждый мужчина хочет порадовать любимую женщину. Подарок необязательно должен быть материальным, всегда можно преподнести…эмоции.
- Рисунок на асфальте. Вспомните детские годы и создайте под окнами девушки шедевр из мелков. Поверьте, ни одна барышня не сможет устоять перед подобным креативом.
- Совместное путешествие в Париж. Найдите хотя бы одну женщину, которая не оценит такой сюрприз!
- Романтический ужин в хорошем ресторане. Только заранее позаботьтесь о бронировании столика, чтобы не попасть впросак.
- Серенада под окнами. Классика никогда не теряет актуальности. Даже средневековые дамы не могли устоять перед пением мужчин, что уж говорить о современных барышнях.
- Копилка с комплиментами. Приобретите красивую шкатулку и наполните ее записками, где в полной красе раскрываются все достоинства любимой женщины.
- Чековая книжка с желаниями, куда внесены приятные «услуги»: вкусный завтрак в постель, массаж, комплименты на протяжении всего дня.
Вкусные подарки
Разве женский праздник можно обойтись без сладостей и изысканных угощений? Поэтому мы предлагаем несколько «вкусных» идей для подарка на 8 Марта.
- Набор кофейного гурмана. Дополнить презент можно сиропами или уникальными специями, которые подарят напитку особый привкус или аромат.
- Мед с микроскопическими частицами золота. Очень необычный и приятный сюрприз. Лакомство выглядит невероятно эффектно, частицы драгметаллы видны невооруженным глазом.
- Китайское печенье с предсказаниями. Купить его можно в любой кондитерской. Вкусный и забавный презент.
- Джем, приготовленный по уникальному рецепту. Порадуйте сластену неожиданным вкусом, например, шампанским с клубникой.
- Портрет из шоколада. Необычный презент, который подарит массу положительных эмоций. Важно заранее позаботиться о заказе такого подарка, поскольку на его изготовление требуется много времени.
- Корзинка, наполненная фруктами и красиво оформленная.
Подарки для девочки или подростка
Чем моложе «виновница торжества», тем проще выбрать подарок к 8 Марта. Ведь в юном возрасте весь мир воспринимается через призму игры и веселья.
- Набор-конструктор. В магазинах они представлены на любой вкус и кошелек.
- Утюжок для волос или щипцы. Подобный аксессуар подойдет для обладательницы и длинных, и коротких локонов. Подростковый возраст – это оптимальное время для экспериментов с внешним видом.
- Тематический набор. В них включены предметы, объединённые общей тематикой. Если девочка тяготеет к какой-то профессии, то набор педагога или архитектора, ее несомненно порадует и скрасит досуг.
Подарки для женщин солидного возраста
Дамы преклонного возраста должны получать статусные и ценные подарки:
- Массажный коврик. Помогает снять усталость, расслабиться. Демонстрирует заботу о здоровье женщины и ее самочувствии.
- Тестер безопасности продуктов. Прибор имеет миниатюрные размеры и не занимает много места. Позволит женщине за считанные секунды определить уровень нитратов в мясных продуктах, рыбе, фруктах. Простой и удобный в эксплуатации.
- Органайзер для дивана. Согласитесь, приятно смотреть любимый сериал, пить напиток и одновременно проверять уроки, при этом не поднимаясь с дивана? Ведь все необходимые вещи можно разместить в органайзере. Его можно закрепить на подлокотнике.
- Набор палантинов. В него входит несколько кашемировых изделий разного цвета. Бабушка сможет каждый день создавать новый стильный образ.
Как правильно выбрать подарок на 8 Марта
Помните, что в этот день для женщин любого возраста и статуса, важно внимание мужчин. Конечно, подарок тоже доставит приятные эмоции. Поэтому выбирайте его тщательно и обдумано. Вот несколько рекомендаций, которые помогут не ошибиться с презентом.
В Международный женский день можно (и нужно) проявлять эмоции и чувства. Дамы ждут от парней комплиментов, ухаживаний и презентов. Любой сюрприз лучше дополнить какой-то сладостью, например, коробкой конфет.
Психологи рекомендуют при выборе презента обращать внимание на темперамент дамы. Флегматиков лучше напрямую спрашивать о том, что они хотят получить. У холериков настроение меняется со скоростью света, поэтому за подарком лучше отправиться вместе. Сангвинику придется по душе подарок, который мужчина сделал своими руками.
Не забывайте о том, что любой сюрприз требует достойного оформления. Позаботьтесь об упаковке и продумайте, как будет вручать подарок. Внешний вид мужчины в этот день не менее важен. Не должно быть мятой одежды или заросшего лица. Неопрятный вид продемонстрирует наплевательское отношение к празднику.
Что не рекомендуется дарить на 8 Марта
Не каждый презент, который приходи на ум накануне праздника, можно вручать даме. Банальности уже набили оскомину и не вызовут у женщин особого восторга.
Есть «черный список» сюрпризов, которые 100% не стоит приобретать на 8 Марта:
- Вещи. Милые дамы частенько сами не знают, что из одежды приобрести. Поэтому нет никакой гарантии, что вы не промахнетесь с фасоном, цветом или размером.
- Недорогие украшения. Бижутерия за 50 рублей – это не лучший вариант для презента. Если хотите приобрести украшения, то выбирайте ювелирную продукцию.
- Домашние питомцы. Помните, что за животными требуется особый уход. Исключение можно сделать только в том случае, если девушка сама попросила о питомце.
- Набор для депиляции. Такой презент по достоинству сможет оценить только супруга (и то не факт). В остальных случаях абсолютно неуместный подарок.
- Нижнее белье. С ним легко попасть в неловкую ситуацию. Нелегко угадать размер, фасон, материал и т.д. Особенно, если девушка обладает нестандартной фигурой. Если ошибетесь с размером, то рискуете обидеть барышню.
- Экстремальные развлечения. Не каждой женщине придется по душе возможность пощекотать нервишки. Помните, что сюрприз должен вызывать положительные эмоции, а не истерику.
Что подарить коллегам-женщинам
Выбрать подарки на 8 Марта коллегам-женщинам – задачка не из простых. Ведь у каждой барышни свои предпочтения и увлечения. Но есть несколько универсальных вариантов, которые придутся по душе любой даме и не поставят дарителя в неловкую ситуацию.
- Компактный гамак для ног. Идеальный презент для тех, у кого сидячая работа. С помощью гамака можно комфортно разместить ноги и снять усталость.
- Миниатюрный увлажнитель воздуха с USB-подсветкой.
- Набор специй для приготовления глинтвейна.
- Джем с лепестками цветов. Вкусный и оригинальный сюрприз.
- Яркая и стильная термочашка.
- Стильный кейс для хранения гаджета.
- Небольшие жемчужины в мешочке из бархата, которые используются для охлаждения напитков.
- Стильные очки от солнца и удобный футляр для их хранения.
Что подарить девочкам-одноклассницам
Выбирая подарки девочкам на 8 Марта наиболее остро встает финансовый вопрос. Чтобы вручить одноклассницам по-настоящему полезный презент, присмотритесь к следующим вариантам:
- Ручка-флешка. Удобный и необходимый аксессуар, совмещающий в себе сразу две вещи. Подходит к обычному USB-разъему.
- Кружка. Каждая школьница будет рада, если ей вручат кружку с надписью: «Самая обаятельная» или «Первая красавица». Также на поверхность изделия можно нанести оригинальный принт или фотографию девочки.
- Коврик для компьютерной мышки. Выбирайте яркий аксессуар с тематическим рисунком.
Также одноклассницам можно вручить ароматические свечи, открытки из шоколада или оригинальные блокноты.
Что подарить подруге на 8 Марта в 2021 году
Хорошая подруга на вес золота. Ведь это тот человек, который поддержит в трудную минуту и при необходимости даст дельный совет. Настоящие друзья привыкли не только брать, но и отдавать. Поэтому вполне естественно, что подарок подруге на 8 Марта хочется сделать необычный, так сказать с «изюминкой». Вот несколько вариантов, подходящих для любого возраста.
- Набор «Сделай сам». Если подруга увлекается рукоделием, то приобретите для нее творческий комплект, с помощью которого можно сделать домашнее мыло, свечки и т.д.
- Смешные носки. Если вам повезло, и подруга обладает чувством юмора, то на праздник можно и пошутить. Купите изделия, на которых изображены мультгерои или нанесены забавные надписи.
- Браслет исполнения желаний. Красная ниточка с талисманом станет оптимальным решением при ограниченном бюджете.
- Чехол для смартфона или защитное стекло. Такой презент точно никогда не будет лишним, особенно если подобрать чехол с оригинальным принтом.
- Ортопедическая подушка. Подарите подруге сладкий и беззаботный сон.
- Браслет, символизирующий дружбу. Парный аксессуар добавляет в ваши отношения нотку таинства и демонстрирует, как вы дорожите подругой.
Идеи подарков для ребенка в детском саду
Начиная с трех лет и до школьного возраста детки основную часть времени проводят в детском саду. «Местные» мальчишки обычно дарят кружки с именами, наборы с бусами и браслетиками, художественные принадлежности, канцелярию и т.д. А чем порадовать малышку дома?
Вот несколько идей подарков девочкам на 8 Марта:
- Красивая одежда или стильный аксессуар.
- Набор техники для детской кухни, имитирующий настоящие приборы.
- Комплект для уборки в доме. В него входит ведро, пылесос со звуком, тележка и веник.
- Швейная машинка для пошива нарядов любимой кукле.
- Холодильник, наполненный пластмассовыми продуктами.
- Мягкие игрушки, выполненные в форме персонажей любимых мультгероев.
- Наборы для рукоделия или мозаики.
Что подарить воспитателю от детсадовской группы
Подарки воспитателям на 8 Марта обычно приобретают родители малышей. Выбор презента напрямую связан с набранной суммой. Мы предлагаем несколько оригинальных идей, которые подойдут для любого бюджета.
- Текстиль высокого качества (набор полотенец, скатерть, постельное бельё).
- Подарочный сертификат в салон красоты или на SPA-процедуры.
- Красивая посуда. Только не надо приобретать банальные чайные сервизы и прочую «классику». Купите что-то необычное, например, оригинальные фужеры для вина или брендовые столовые приборы. Молодой воспитательнице можно купить набор для приготовления фондю.
- Предметы для декорирования интерьера (стильная ваза, картина, необычные настенные часы).
- Профессиональная литература или набор полезных канцелярских принадлежностей.
- Шоколадная фигурка в форме премии «Оскар», как лучшему воспитателю года.
- Бытовая техника хорошего качества. Можно предварительно выяснить у воспитательницы, о чем именно она мечтает. Только сделайте это ненавязчиво, чтобы педагог не догадался о готовящемся сюрпризе.
- Настенные часы с фотографией детсадовской группы. Ваши малыши навсегда останутся в памяти воспитателя.
- Продукция из кожгалантереи. Такой презент всегда пригодится любой женщине.
Портрет педагога вместе с детсадовцами, выполненный профессиональным художником.
Как сделать подарок своими руками
Эксклюзивный подарок к 8 Марту можно сделать своими руками. Вы сэкономите деньги и приятно удивите женщину.
Итак, какие подарки на 8 Марта можно сделать своими руками:
- Тематический завтрак в постель. Великолепный сюрприз для жены или любимой девушки. Декорируйте поднос с едой красивыми цветами. Можно приготовить завтрак в единой цветовой гамме: черный кофе, бутерброды с черной икрой, черный шоколад.
- Ароматическое саше, созданной из высушенных цветков лаванды.
- Дочка также может сделать подарок своими руками на 8 Марта маме. Для этого достаточно приготовить праздничный обед. Постарайтесь тщательно продумать меню, чтобы на столе были все блюда, которые любит мама.
- Фотоколлаж. Трогательный и милый подарок, способный растопить сердце любой барышни.
Радуйте любимых женщин и проявляйте свое внимание к ним не только 8 Марта. Выбирайте подарок обдуманно, чтобы продемонстрировать любовь и заботу. Не обязательно гнаться за дорогостоящим презентом, лучше тщательно обдумайте все варианты. Ведь даже недорогой сувенир может доставить положительные эмоции, если подарен от души.
Источник: ladycharm