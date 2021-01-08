Подарки на 8 Марта 2021 года: топ лучших идей

Презенты нужно выбирать без спешки и хорошо подумать над тем, чем можно порадовать женщину. Если не знаете, на чем остановить свой выбор, предлагаем вам массу интересных вариантов подарков на 8 Марта.

Женщина, независимо от возраста, любит романтику и приходит в восторг от сюрпризов

8 Марта – это праздник, которого с нетерпением ждет каждая представительница прекрасной половины человечества. В этот день без подарка не останется ни одна барышня, независимо от возраста.

Подарки на 8 Марта для женщины в 2021 году

При выборе сюрприза на Международный женский день помните, что приобретать первый попавшийся под руку набор, не самый лучший вариант. Подходите к выбору презента взвешенно, обдумайте все подходящие подарки, оцените собственный в бюджет и только потом отправляйтесь в магазин.

Оригинальные

Несчастные парни каждый год ломают голову над тем, чем порадовать милых дам. Мягкие игрушки? Слишком банально. Букет роз? Слишком стандартно. Коробка шоколадных конфет? Их дарят всем и каждому.

Предлагаем ряд оригинальных подарков на 8 Марта:

Туалетная вода с феромонами. Подобный вариант подойдет для любимой девушки или супруги. Продемонстрирует заботу о второй половинке.

Керамическая чашка с мелком. На посуде есть яркая полоска и специальное покрытие для рисования. На нем можно оставить теплые слова и пожелания. Хотите добавить креатива? Добавьте к надписи узоры или забавные рожицы.

Левитационная лампа. Осветительный прибор зависает в воздухе и начинает кружиться вокруг оси. Прекрасно освещает помещение, идеальный вариант для чтения книг в вечернее время.

Набор для рисования на воде. Творческие натуры по достоинству оценят презент, ведь он способен вдохновить на создание настоящего шедевра.

Роза из хрусталя. Оригинальная альтернатива стандартному букету. Сувенир обычно имеет серебряную ножку. Такой подарок можно вручить супруге, маме или любимой девушке.

Принтер для печати на ногтях. Чтобы запустить устройство потребуется установить приложение на смартфон, выбрать подходящий вариант оформления и наслаждаться уникальный нейл-артом.

Зарядное устройство для смартфона с зеркалом. Один из самых необычных подарков к 8 Марта. Оригинальный дизайн устройства в форме складного зеркала позволит барышне всегда оставаться на связи и прекрасно выглядеть.

Недорогие

Если в карманах «гуляет ветер» на помощь придут бюджетные варианты. Помните, что презент не обязательно должен иметь заоблачный ценник. Недорогие подарки тоже могут принести положительные эмоции. Главное, проявить внимание и заботу о близком человеке.

Френч-пресс. Позволяет приготовить кофе, травяной чай с помощью отжима или путем настаивания. Изделие создают из нержавеющей стали и стекла, устойчивого к высоким температурам. Основание из силикона обладает термоизоляционными свойствами.

Раскраска-антистресс. Удивительные орнаменты, плавные линии помогут на некоторое время отвлечься от проблем и бытовых хлопот, погрузиться в мир гармонии. Идеальный вариант, чтобы расслабиться после сложных трудовых будней.

Ланч-бокс с подогревом. Позволяет всегда иметь под рукой теплую еду. Незаменимый аксессуар в поездках. В боксе есть отсек для хранения холодных блюд, в комплекте идет ложка. Презент продемонстрирует заботу о близком человеке.

Органайзер для хранения косметики. У девушек неимоверное количество разнообразных безделушек, которые они считают жизненно важными предметами. С помощью органайзера милая дама сможет навести порядок и расставить по местам косметические средства.

Полезные

Женщина, независимо от возраста, любит романтику и приходит в восторг от сюрпризов. Супругу и маму всегда можно удивить и порадовать полезным подарком, от которого будет реальная польза.

Соковыжималка. Мама, сестра, бабушка или любимая девушка смогут приготовить натуральный и полезный сок. В магазинах данная техника представлена в широком ассортименте, поэтому с выбором проблем не возникнет.

Доска для визуализации. Любую мечту или цель можно воплотить в реальность. Подобная доска станет настоящим вдохновителем и мотиватором. На одной стороне девушка сможет визуализировать мечту, на второй создать планер. К доске можно крепить журнальные вырезки, любимые снимки.

Гейзерная кофеварка. Многие дамы не представляют жизнь без ароматного напитка. Больше нет необходимости занимать огромную площадь громоздкой кофеваркой. Появилась миниатюрная и полезная альтернатива.

Натуральная косметика. Да, средства по уходу за собой не рекомендуют вручать на 8 Марта. Но если речь идет о натуральных продуктах, то можно сделать исключение. Разнообразные SPA-наборы увлажняют кожу и продлевают молодость милых дам.

Романтические

На 8 Марта каждый мужчина хочет порадовать любимую женщину. Подарок необязательно должен быть материальным, всегда можно преподнести…эмоции.

Рисунок на асфальте. Вспомните детские годы и создайте под окнами девушки шедевр из мелков. Поверьте, ни одна барышня не сможет устоять перед подобным креативом.

Совместное путешествие в Париж. Найдите хотя бы одну женщину, которая не оценит такой сюрприз!

Романтический ужин в хорошем ресторане. Только заранее позаботьтесь о бронировании столика, чтобы не попасть впросак.

Шикарный салют. Суперподарок на Международный женский день. Главное, за несколько дней до праздника озаботьтесь выбором подходящего места и времени.

Серенада под окнами. Классика никогда не теряет актуальности. Даже средневековые дамы не могли устоять перед пением мужчин, что уж говорить о современных барышнях.

Копилка с комплиментами. Приобретите красивую шкатулку и наполните ее записками, где в полной красе раскрываются все достоинства любимой женщины.

Чековая книжка с желаниями, куда внесены приятные «услуги»: вкусный завтрак в постель, массаж, комплименты на протяжении всего дня.

Вкусные подарки

Разве женский праздник можно обойтись без сладостей и изысканных угощений? Поэтому мы предлагаем несколько «вкусных» идей для подарка на 8 Марта.

Набор кофейного гурмана. Дополнить презент можно сиропами или уникальными специями, которые подарят напитку особый привкус или аромат.

Мед с микроскопическими частицами золота. Очень необычный и приятный сюрприз. Лакомство выглядит невероятно эффектно, частицы драгметаллы видны невооруженным глазом.

Китайское печенье с предсказаниями. Купить его можно в любой кондитерской. Вкусный и забавный презент.

Фигурки разного размера из шоколада. Например, туфелька Золушки или цветы.

Джем, приготовленный по уникальному рецепту. Порадуйте сластену неожиданным вкусом, например, шампанским с клубникой.

Портрет из шоколада. Необычный презент, который подарит массу положительных эмоций. Важно заранее позаботиться о заказе такого подарка, поскольку на его изготовление требуется много времени.

Корзинка, наполненная фруктами и красиво оформленная.

Подарки для девочки или подростка

Чем моложе «виновница торжества», тем проще выбрать подарок к 8 Марта. Ведь в юном возрасте весь мир воспринимается через призму игры и веселья.

Набор-конструктор. В магазинах они представлены на любой вкус и кошелек.

Утюжок для волос или щипцы. Подобный аксессуар подойдет для обладательницы и длинных, и коротких локонов. Подростковый возраст – это оптимальное время для экспериментов с внешним видом.

Тематический набор. В них включены предметы, объединённые общей тематикой. Если девочка тяготеет к какой-то профессии, то набор педагога или архитектора, ее несомненно порадует и скрасит досуг.

Подарки для женщин солидного возраста

Дамы преклонного возраста должны получать статусные и ценные подарки:

Массажный коврик. Помогает снять усталость, расслабиться. Демонстрирует заботу о здоровье женщины и ее самочувствии.

Тестер безопасности продуктов. Прибор имеет миниатюрные размеры и не занимает много места. Позволит женщине за считанные секунды определить уровень нитратов в мясных продуктах, рыбе, фруктах. Простой и удобный в эксплуатации.

Органайзер для дивана. Согласитесь, приятно смотреть любимый сериал, пить напиток и одновременно проверять уроки, при этом не поднимаясь с дивана? Ведь все необходимые вещи можно разместить в органайзере. Его можно закрепить на подлокотнике.

Набор палантинов. В него входит несколько кашемировых изделий разного цвета. Бабушка сможет каждый день создавать новый стильный образ.

Как правильно выбрать подарок на 8 Марта

Помните, что в этот день для женщин любого возраста и статуса, важно внимание мужчин. Конечно, подарок тоже доставит приятные эмоции. Поэтому выбирайте его тщательно и обдумано. Вот несколько рекомендаций, которые помогут не ошибиться с презентом.

В Международный женский день можно (и нужно) проявлять эмоции и чувства. Дамы ждут от парней комплиментов, ухаживаний и презентов. Любой сюрприз лучше дополнить какой-то сладостью, например, коробкой конфет.

Приобретая ювелирные изделия, важно учитывать предпочтения женщины. Возможно, ей не по душе массивные украшения. Необязательно покупать изделие из золота, вполне можно подобрать оригинальный и красивый вариант из серебра.

Психологи рекомендуют при выборе презента обращать внимание на темперамент дамы. Флегматиков лучше напрямую спрашивать о том, что они хотят получить. У холериков настроение меняется со скоростью света, поэтому за подарком лучше отправиться вместе. Сангвинику придется по душе подарок, который мужчина сделал своими руками.

Не забывайте о том, что любой сюрприз требует достойного оформления. Позаботьтесь об упаковке и продумайте, как будет вручать подарок. Внешний вид мужчины в этот день не менее важен. Не должно быть мятой одежды или заросшего лица. Неопрятный вид продемонстрирует наплевательское отношение к празднику.

Что не рекомендуется дарить на 8 Марта

Не каждый презент, который приходи на ум накануне праздника, можно вручать даме. Банальности уже набили оскомину и не вызовут у женщин особого восторга.

Есть «черный список» сюрпризов, которые 100% не стоит приобретать на 8 Марта:

Вещи. Милые дамы частенько сами не знают, что из одежды приобрести. Поэтому нет никакой гарантии, что вы не промахнетесь с фасоном, цветом или размером.

Недорогие украшения. Бижутерия за 50 рублей – это не лучший вариант для презента. Если хотите приобрести украшения, то выбирайте ювелирную продукцию.

Домашние питомцы. Помните, что за животными требуется особый уход. Исключение можно сделать только в том случае, если девушка сама попросила о питомце.

Антивозрастные косметические средства. Неважно, 20 или 60 лет женщине, она всегда хочет оставаться молодой и красивой. Не стоит лишний раз напоминать о таком «неприятном» моменте, как возраст. Можно подарить увлажняющие или ухаживающие средства, но только не сыворотки от морщин.

Набор для депиляции. Такой презент по достоинству сможет оценить только супруга (и то не факт). В остальных случаях абсолютно неуместный подарок.

Нижнее белье. С ним легко попасть в неловкую ситуацию. Нелегко угадать размер, фасон, материал и т.д. Особенно, если девушка обладает нестандартной фигурой. Если ошибетесь с размером, то рискуете обидеть барышню.

Экстремальные развлечения. Не каждой женщине придется по душе возможность пощекотать нервишки. Помните, что сюрприз должен вызывать положительные эмоции, а не истерику.

Что подарить коллегам-женщинам

Выбрать подарки на 8 Марта коллегам-женщинам – задачка не из простых. Ведь у каждой барышни свои предпочтения и увлечения. Но есть несколько универсальных вариантов, которые придутся по душе любой даме и не поставят дарителя в неловкую ситуацию.

Компактный гамак для ног. Идеальный презент для тех, у кого сидячая работа. С помощью гамака можно комфортно разместить ноги и снять усталость.

Миниатюрный увлажнитель воздуха с USB-подсветкой.

Набор специй для приготовления глинтвейна.

Джем с лепестками цветов. Вкусный и оригинальный сюрприз.

Флорариум. Прекрасная альтернатива слегка поднадоевшим букетам. «Ферма» в форме шара впишется в любой интерьер.

Яркая и стильная термочашка.

Стильный кейс для хранения гаджета.

Небольшие жемчужины в мешочке из бархата, которые используются для охлаждения напитков.

Стильные очки от солнца и удобный футляр для их хранения.

Что подарить девочкам-одноклассницам

Выбирая подарки девочкам на 8 Марта наиболее остро встает финансовый вопрос. Чтобы вручить одноклассницам по-настоящему полезный презент, присмотритесь к следующим вариантам:

Ручка-флешка. Удобный и необходимый аксессуар, совмещающий в себе сразу две вещи. Подходит к обычному USB-разъему.

Кружка. Каждая школьница будет рада, если ей вручат кружку с надписью: «Самая обаятельная» или «Первая красавица». Также на поверхность изделия можно нанести оригинальный принт или фотографию девочки.

Коврик для компьютерной мышки. Выбирайте яркий аксессуар с тематическим рисунком.

Также одноклассницам можно вручить ароматические свечи, открытки из шоколада или оригинальные блокноты.

Что подарить подруге на 8 Марта в 2021 году

Хорошая подруга на вес золота. Ведь это тот человек, который поддержит в трудную минуту и при необходимости даст дельный совет. Настоящие друзья привыкли не только брать, но и отдавать. Поэтому вполне естественно, что подарок подруге на 8 Марта хочется сделать необычный, так сказать с «изюминкой». Вот несколько вариантов, подходящих для любого возраста.

Набор «Сделай сам». Если подруга увлекается рукоделием, то приобретите для нее творческий комплект, с помощью которого можно сделать домашнее мыло, свечки и т.д.

Смешные носки. Если вам повезло, и подруга обладает чувством юмора, то на праздник можно и пошутить. Купите изделия, на которых изображены мультгерои или нанесены забавные надписи.

Держатель смартфона для пробежек. Если девушка ведет спортивный образ жизни, то по достоинству оценит этот презент. Ведь во время пробежки ей больше не надо держать телефон в руках, чтобы наслаждаться любимой музыкой.

Браслет исполнения желаний. Красная ниточка с талисманом станет оптимальным решением при ограниченном бюджете.

Чехол для смартфона или защитное стекло. Такой презент точно никогда не будет лишним, особенно если подобрать чехол с оригинальным принтом.

Ортопедическая подушка. Подарите подруге сладкий и беззаботный сон.

Браслет, символизирующий дружбу. Парный аксессуар добавляет в ваши отношения нотку таинства и демонстрирует, как вы дорожите подругой.

Идеи подарков для ребенка в детском саду

Начиная с трех лет и до школьного возраста детки основную часть времени проводят в детском саду. «Местные» мальчишки обычно дарят кружки с именами, наборы с бусами и браслетиками, художественные принадлежности, канцелярию и т.д. А чем порадовать малышку дома?

Вот несколько идей подарков девочкам на 8 Марта:

Красивая одежда или стильный аксессуар.

Набор техники для детской кухни, имитирующий настоящие приборы.

Комплект для уборки в доме. В него входит ведро, пылесос со звуком, тележка и веник.

Ростовая кухня с плитой, микроволновой печью, духовкой, мойкой. Здесь девочка сможет готовить изысканные кушанья для игрушек.

Швейная машинка для пошива нарядов любимой кукле.

Холодильник, наполненный пластмассовыми продуктами.

Мягкие игрушки, выполненные в форме персонажей любимых мультгероев.

Наборы для рукоделия или мозаики.

Что подарить воспитателю от детсадовской группы

Подарки воспитателям на 8 Марта обычно приобретают родители малышей. Выбор презента напрямую связан с набранной суммой. Мы предлагаем несколько оригинальных идей, которые подойдут для любого бюджета.

Текстиль высокого качества (набор полотенец, скатерть, постельное бельё).

Подарочный сертификат в салон красоты или на SPA-процедуры.

Красивая посуда. Только не надо приобретать банальные чайные сервизы и прочую «классику». Купите что-то необычное, например, оригинальные фужеры для вина или брендовые столовые приборы. Молодой воспитательнице можно купить набор для приготовления фондю.

Предметы для декорирования интерьера (стильная ваза, картина, необычные настенные часы).

Профессиональная литература или набор полезных канцелярских принадлежностей.

Шоколадная фигурка в форме премии «Оскар», как лучшему воспитателю года.

Бытовая техника хорошего качества. Можно предварительно выяснить у воспитательницы, о чем именно она мечтает. Только сделайте это ненавязчиво, чтобы педагог не догадался о готовящемся сюрпризе.

Настенные часы с фотографией детсадовской группы. Ваши малыши навсегда останутся в памяти воспитателя.

Продукция из кожгалантереи. Такой презент всегда пригодится любой женщине.

Портрет педагога вместе с детсадовцами, выполненный профессиональным художником.

Как сделать подарок своими руками

Эксклюзивный подарок к 8 Марту можно сделать своими руками. Вы сэкономите деньги и приятно удивите женщину.

Итак, какие подарки на 8 Марта можно сделать своими руками:

Тематический завтрак в постель. Великолепный сюрприз для жены или любимой девушки. Декорируйте поднос с едой красивыми цветами. Можно приготовить завтрак в единой цветовой гамме: черный кофе, бутерброды с черной икрой, черный шоколад.

Видеопоздравление. Таким необычным способом сын можно сделать подарок маме на 8 Марта. Для создания поздравления потребуется скачать на ПК специальную программу и сделать шикарный ролик, воспользовавшись архивными снимками.

Ароматическое саше, созданной из высушенных цветков лаванды.

Дочка также может сделать подарок своими руками на 8 Марта маме. Для этого достаточно приготовить праздничный обед. Постарайтесь тщательно продумать меню, чтобы на столе были все блюда, которые любит мама.

Фотоколлаж. Трогательный и милый подарок, способный растопить сердце любой барышни.

Радуйте любимых женщин и проявляйте свое внимание к ним не только 8 Марта. Выбирайте подарок обдуманно, чтобы продемонстрировать любовь и заботу. Не обязательно гнаться за дорогостоящим презентом, лучше тщательно обдумайте все варианты. Ведь даже недорогой сувенир может доставить положительные эмоции, если подарен от души.

Источник: ladycharm