Умерла звезда "Полицейской академии" Мэрион Рэмси

Рэмси начала свою карьеру с мюзиклов на Бродвее, но свою "фирменную" роль сыграла в "Полицейской академии" в 1984 году, после чего снялась еще в пяти сиквелах франшизе.

Умерла звезда "Полицейской академии"

В США умерла звезда комедии "Полицейская академия" Мэрион Рэмси, сообщает Deadline со ссылкой на команду менеджеров Roger Paul Inc.

Сыгравшая в серии фильмов про полицейских курсанта Лаверн Хукс, актриса скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 73 лет. Причина ее смерти не называется, хотя в последние дни артистка болела.

Как отмечается, Рэмси начала свою карьеру с мюзиклов на Бродвее, но свою "фирменную" роль сыграла в "Полицейской академии" в 1984 году, после чего снялась еще в пяти сиквелах франшизе.