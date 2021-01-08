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Умерла звезда "Полицейской академии" Мэрион Рэмси

15:15 08.01.2021 Фото: © The Ladd Company (1984)
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Рэмси начала свою карьеру с мюзиклов на Бродвее, но свою "фирменную" роль сыграла в "Полицейской академии" в 1984 году, после чего снялась еще в пяти сиквелах франшизе.

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Умерла звезда "Полицейской академии"
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умерла звезда "Полицейской академии" Мэрион РэмсиУмер от коронавируса ученый Вячеслав НовицкийЕщё 629 новостей

В США умерла звезда комедии "Полицейская академия" Мэрион Рэмси, сообщает Deadline со ссылкой на команду менеджеров Roger Paul Inc.
Сыгравшая в серии фильмов про полицейских курсанта Лаверн Хукс, актриса скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 73 лет. Причина ее смерти не называется, хотя в последние дни артистка болела.
Как отмечается, Рэмси начала свою карьеру с мюзиклов на Бродвее, но свою "фирменную" роль сыграла в "Полицейской академии" в 1984 году, после чего снялась еще в пяти сиквелах франшизе.

актриса скончалась
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От редакции

Соболезнуем.

Аноним, 08 января 2021 15:31
Да, фильм конечно культовый. Типа нашего ивана васильевича.

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