Что высадить в аптекарском огороде: разводим цветник из лекарственных растений

Аптекарские огороды на Руси появились в древние времена: ни одна усадьба не обходилась без гряд с шалфеем, мятой, иссопом и мальвами. По краям их сажали кустарники: сирень, боярышник, калину, барбарис, шиповник. Сад устраивали так, чтобы радовал глаз - цветы, лекарственные и ароматные травы должны были сочетаться.

Бактерицидный дым тлеющего можжевельника в средневековье использовали для дезинфекции помещений, где находились больные - им окуривали скот перед первым выгоном на пастбище

ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ

Древние врачи очень часто применяли травы для лечения самых сложных болезней, да и современные медики признают волшебную силу лекарственных растений. Так что стоит вспомнить старые традиции. Кстати, о многих лекарственных растениях, способных украсить цветник.

Аптекарские огороды на Руси появились в древние времена: ни одна усадьба не обходилась без гряд с шалфеем, мятой, иссопом и мальвами. По краям их сажали кустарники: сирень, боярышник, калину, барбарис, шиповник. Сад устраивали так, чтобы радовал глаз - цветы, лекарственные и ароматные травы должны были сочетаться.

Аптекарские огороды устраивались в монастырях. Планировка цветников была довольно четкой - квадратные гряды с цветами и травами составляли облик монастырского сада, в нем сошлись хозяйственные нужды и религиозная символика. Вероятно, именно тогда возникла идея сочетать декоративные и лекарственные растения. Со временем композиция становилась более сложной, стали использовать стриженые растения и горшечные. До сих пор дорожки садиков засыпают гравием, очень часто делают приподнятый декоративный водоем, прототипом которого был колодец в центре монастырского сада.

Календула, она же ноготки, обязана своим русским названием внешнему виду плодов: семена в виде крючочков, действительно похожих на отрезанные длинные ногти. Цветки ноготков издавна используют в кулинарии - лепестки придают блюдам аппетитный золотисто-желтый цвет. Красящие вещества не растворяются в воде, поэтому для окрашивания теста цветки нужно сварить в молоке. Масляной вытяжкой из ноготков можно также окрашивать сыры, маргарин, супы, соусы и плов. Вытяжки из календулы входят в состав многих кремов, которые смягчают и заживляют кожу. Это растение еще используют для споласкивания светлых волос – полезные вещества не только укрепляет структуру волоса, но и придают золотистый оттенок.

В медицине календула ценна как ранозаживляющее, противовоспалительное и антисептическое средство. Препараты с календулой используются в стоматологии и гинекологии. Настойки, мази, эмульсии, свежий сок растения используют наружно при мелких ранах, ожогах, ушибах, фурункулезе. Календула помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, мягко снижает давление, благоприятно действует на организм при гастритах язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах. Очень хорошо влияет на печень и желчные пути.

Эхинацея пурпурная - одно из красивейших растений. Крупное, до 1 м высотой, оно напоминает ромашку. После отцветания ее зрелые корзинки становятся похожими на ежат. В качестве лекарственного сырья используют соцветия эхинацеи, а также корневище. Растение обладает кровоостанавливающим, ранозаживляющим, противовоспалительным, а главное - антиаллергическим действием. Доказано, что полисахариды эхинацеи стимулируют деятельность иммунной системы, повышают устойчивость к болезнетворным микроорганизмам. В настоящее время широко применяется в составе многих современных антиаллергических препаратов, обращаются к ней и в гомеопатии.

Семена этого растения всходят долго - от 10 до 40 дней, требуют влажности и тепла. Размножают ее делением кустов. В отличие от многих других многолетников, которые лучше делить в августе, эхинацею пересаживают только весной, и как можно раньше, пока листья не развернулись полностью. Эхинацея не любит избытка влаги, хотя хорошо отзывается на полив. Для роста ей нужно много солнца, рыхлая питательная почва. Растет эхинацея медленно, зато отдельные кусты могут «жить» на постоянном месте десять и более лет. Зимует без укрывания, хорошо переносит морозы, однако не любит бесснежных зим.

Монарда двойчатая растет во влажных местах почти по всему восточному побережью Северной Америки. На сибирских клумбах, в основном, встречается гибридная форма монарды - сорт «Кембридж Скарлетт» с ярко-алыми крупными цветами. Попадается, но реже, и другой вид это растения - монарда дудчатая (с более мелкими сиреневыми цветками). Монарда неплохо размножается семенами, зацветает на второй год. Оба растения сильно пахнут: различия в аромате монард объясняются тем, что дудчатая содержит больше тимола. Запах тимола знаком всем, кто хоть раз пломбировал зуб. Тимол - сильное обеззараживающее средство, к тому же обладающее легким обезболивающим действием, поэтому листья монарды можно жевать при зубной боли, воспалении десен.

Монарда - одно из лучших средств при лечении кашля и бронхитов. Тимол, проникая в легкие, не только облегчает отделение мокроты, но и убивает микробы, вызывающие воспаление. При этом чай из монарды не только целебен, но и вкусен. Помимо легочных заболеваний он полезен при нарушениях пищеварения, полноте. Заваривают монарду как обычный чай - по вкусу, при желании добавляют мед или сахар; для лечебного применения концентрацию чая увеличивают до 1 столовой ложки сухой травы на стакан кипятка. Свежие листья и даже цветки монарды можно добавлять в салаты и другие блюда. Монарда очень неприхотлива, не требует практически никакого ухода. Нужно лишь обеспечить ей достаточно влаги, и, по возможности, хороший свет. Хотя для нормального роста ей достаточно всего одного-двух солнечных часов за день.

Можжевельник - это природная лаборатория фитонцидов, которые обеззараживают воздух. Гектар можжевельника выделяет за сутки около 30 кг фитонцидов, способных очистить воздух небольшого городка. Североамериканские индейцы помещали больных в заросли можжевельника, умудряясь излечивать даже костный туберкулез. Бактерицидный дым тлеющего можжевельника в средневековье использовали для дезинфекции помещений, где находились больные - им окуривали скот перед первым выгоном на пастбище. Дым можжевельника рекомендовали вдыхать при воспалении верхних дыхательных путей, эта процедура была предшественницей современной ингаляции. Незаменимы бактерицидные свойства дыма из можжевельника при копчении колбас, он придает продуктам особый аромат и увеличивает их срок хранения. Кстати, знаменитый алкогольный напиток джин - не что иное, как обыкновенный можжевеловый самогон. Сухие плоды - великолепная пряность, незаменимая при приготовлении мяcа. В медицине шишкоягоды можжевельника используются как мочегонное, желчегонное, желудочное средство. Категорически недопустим их прием при воспалительных заболеваниях почек. В природе кусты можжевельника чаще всего встречаются в светлых сосновых борах или на опушках лиственных лесов.

Можжевельник - растение не только полезное, но и модное. Уже появилось изрядное количество декоративных форм: пирамидальная, плакучая и другие. Пересаживают можжевельник только весной. Растение хорошо переносит обрезку, отлично - засуху и морозы.