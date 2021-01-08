Баклажаны фаршированные фаршем: пошаговый рецепт

Такие баклажаны можно готовить с любым мясным фаршем, но для пущей аутентичности лучше использовать говядину или баранину.

Для этого блюда хорошо использовать говядину или баранину

Эти фаршированные баклажаны по-турецки называются "карныярык".

Продукты Баклажаны - 1,5 кг Фарш мясной - 800 г Масло растительное Лук - 3 шт. Помидоры средние - 6-7 шт. Перец острый - 1-2 шт. Соус томатный - 3 ст.л. Чеснок - 3 зубчика Смесь сухих трав для мяса (я использовал смесь трав для мусаки)- 2 ч.л. Соль - 2 ст.л. Перец черный - по вкусу Зелень петрушки - по вкусу

Как приготовить фаршированные баклажаны по-турецки: Срезать шкурку с баклажанов в нескольких местах при помощи овощечистки.

Развести соль в воде и опустить туда баклажаны.

В сотейнике разогреть растительное масло. Обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности.

Добавить мясной фарш. Обжаривать до приобретения фаршем коричневатого оттенка.

Помидоры нарезать небольшими кубиками. Добавить в фарш.

Туда же добавить молотый перец, смесь сухих трав, мелко нарубленную петрушку и чеснок, пропущенный через пресс.

Всё перемешать и тушить около минуты на среднем огне.

Разогреть духовку до 190 градусов. Достать баклажаны из воды, обсушить при помощи бумажного полотенца. Баклажаны смазать растительным маслом.

Сформировать из фольги лодочки.

Лодочки с баклажанами выложить на противень и запекать 35-40 минут, до мягкости.

Достать баклажаны из духовки, дать немного остыть. Сделать ножом продольный разрез каждого баклажана. При помощи ложки расширить отверстие.

Заполнить все баклажаны фаршем.

Сверху положить кусочек помидора и кусочек острого перца.

В отдельной ёмкости размешать томатный соус с небольшим количеством воды.

Добавить по одной столовой ложке томатного соуса в лодочки с баклажанами. Запекать фаршированные баклажаны по-турецки в духовке 30 минут.