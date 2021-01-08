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Баклажаны фаршированные фаршем: пошаговый рецепт

17:20 08.01.2021 Фото: russianfood
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Такие баклажаны можно готовить с любым мясным фаршем, но для пущей аутентичности лучше использовать говядину или баранину.

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Для этого блюда хорошо использовать говядину или баранину

Эти фаршированные баклажаны по-турецки называются "карныярык".

Продукты
Баклажаны - 1,5 кг
Фарш мясной - 800 г
Масло растительное
Лук - 3 шт.
Помидоры средние - 6-7 шт.
Перец острый - 1-2 шт.
Соус томатный - 3 ст.л.
Чеснок - 3 зубчика
Смесь сухих трав для мяса (я использовал смесь трав для мусаки)- 2 ч.л.
Соль - 2 ст.л.
Перец черный - по вкусу
Зелень петрушки - по вкусу

Как приготовить фаршированные баклажаны по-турецки:

Срезать шкурку с баклажанов в нескольких местах при помощи овощечистки.

Развести соль в воде и опустить туда баклажаны.

В сотейнике разогреть растительное масло. Обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности.

Добавить мясной фарш. Обжаривать до приобретения фаршем коричневатого оттенка.

Помидоры нарезать небольшими кубиками. Добавить в фарш.

Туда же добавить молотый перец, смесь сухих трав, мелко нарубленную петрушку и чеснок, пропущенный через пресс.
Всё перемешать и тушить около минуты на среднем огне.

Разогреть духовку до 190 градусов.

Достать баклажаны из воды, обсушить при помощи бумажного полотенца.

Баклажаны смазать растительным маслом.

Сформировать из фольги лодочки.

Лодочки с баклажанами выложить на противень и запекать 35-40 минут, до мягкости.

Достать баклажаны из духовки, дать немного остыть.

Сделать ножом продольный разрез каждого баклажана.

При помощи ложки расширить отверстие.

Заполнить все баклажаны фаршем.

Сверху положить кусочек помидора и кусочек острого перца.

В отдельной ёмкости размешать томатный соус с небольшим количеством воды.

Добавить по одной столовой ложке томатного соуса в лодочки с баклажанами.

Запекать фаршированные баклажаны по-турецки в духовке 30 минут.

При подаче посыпать нарубленной зеленью петрушки.

Источник: russianfood

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