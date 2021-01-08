Баклажаны фаршированные фаршем: пошаговый рецепт

Эти фаршированные баклажаны по-турецки называются "карныярык".
|Продукты
|Баклажаны - 1,5 кг
|Фарш мясной - 800 г
|Масло растительное
|Лук - 3 шт.
|Помидоры средние - 6-7 шт.
|Перец острый - 1-2 шт.
|Соус томатный - 3 ст.л.
|Чеснок - 3 зубчика
|Смесь сухих трав для мяса (я использовал смесь трав для мусаки)- 2 ч.л.
|Соль - 2 ст.л.
|Перец черный - по вкусу
|Зелень петрушки - по вкусу
Как приготовить фаршированные баклажаны по-турецки:
Срезать шкурку с баклажанов в нескольких местах при помощи овощечистки.
Развести соль в воде и опустить туда баклажаны.
В сотейнике разогреть растительное масло. Обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности.
Добавить мясной фарш. Обжаривать до приобретения фаршем коричневатого оттенка.
Помидоры нарезать небольшими кубиками. Добавить в фарш.
Туда же добавить молотый перец, смесь сухих трав, мелко нарубленную петрушку и чеснок, пропущенный через пресс.
Всё перемешать и тушить около минуты на среднем огне.
Разогреть духовку до 190 градусов.
Достать баклажаны из воды, обсушить при помощи бумажного полотенца.
Баклажаны смазать растительным маслом.
Сформировать из фольги лодочки.
Лодочки с баклажанами выложить на противень и запекать 35-40 минут, до мягкости.
Достать баклажаны из духовки, дать немного остыть.
Сделать ножом продольный разрез каждого баклажана.
При помощи ложки расширить отверстие.
Заполнить все баклажаны фаршем.
Сверху положить кусочек помидора и кусочек острого перца.
В отдельной ёмкости размешать томатный соус с небольшим количеством воды.
Добавить по одной столовой ложке томатного соуса в лодочки с баклажанами.
Запекать фаршированные баклажаны по-турецки в духовке 30 минут.
При подаче посыпать нарубленной зеленью петрушки.
Источник: russianfood