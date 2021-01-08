Как подготовить к зимовке розы, клематисы и гортензию

В последнее время в магазинах появилось много декоративных растений из Голландии, Польши и Германии, но зимостойкость их невысокая, они плохо приспособлены к сибирскому климату. Кроме того, все эти саженцы выращены с закрытой корневой системой на гидропонике, поэтому при пересадке могут возникнуть проблемы.

При правильном укрытии кусты клематисов способны переносить морозы до минус 30-35 градусов, однако главную опасность зимой и ранней весной представляет не холод, а переувлажнение почвы

ГОТОВЬТЕ ШУБКУ ДЛЯ ЦВЕТОВ

В последнее время в магазинах появилось много декоративных растений из Голландии, Польши и Германии, но зимостойкость их невысокая, они плохо приспособлены к сибирскому климату. Кроме того, все эти саженцы выращены с закрытой корневой системой на гидропонике, поэтому при пересадке могут возникнуть проблемы.

Розы



После первого мороза, когда земля замерзнет на 5 см, кусты роз нужно обрезать на 20 см, окучить или засыпать землей, чтобы образовался холмик – вода будет легко скатываться, сам куст останется сухим. Не нужно присыпать розы глиной – это дает плохой результат, идеальный вариант - укрывать розы листвой березняка. Однолетние побеги плетистых роз лучше привязать к доске, а потом прикрыть мешковиной или двойной полиэтиленовой пленкой. Корневую систему обязательно мульчировать на зиму.

Клематисы

Важно правильно укрыть клематисы и своевременно раскрыть весной. Если цветы посажены правильно (с заглублением корневой шейки), то после вегетации растения, цветущие на приросте текущего года, надо обрезать до второй-четвертой пары почек и прикрыть, например, ящиком, горшком, куском рубероида или полиэтиленовой пленки. Сверху клематисы засыпают слоем земли, торфа, навоза, перегноя, песка, опилок и т. п. (одно-два ведра на куст), а затем снегом на 20-25 см.

При правильном укрытии кусты клематисов способны переносить морозы до минус 30-35 градусов, однако главную опасность зимой и ранней весной представляет не холод, а переувлажнение почвы. К тому же после частых оттепелей днем и ночных заморозков над почвой может образоваться слой льда, способный разорвать корни и разрушить центр кущения растения. Поэтому зимой важно полностью исключить попадание воды на поверхность почвы и основание куста.

Некоторые садоводы рекомендуют полностью вырезать побеги клематисов любой группы, так как в последнее время голландский посадочный материал может быть заражен такими болезнями как вилт и нематода, а эффективных средств борьбы с ними не существует.

Для многих клематисов низкие температуры зимой менее опасны, чем переувлажнение почвы, которое приводит к вымоканию и выпреванию корневой системы и гибели растения.

Гортензии

Большинство видов гортензии (кроме крупнолистной) особо не нуждаются в специальных укрытиях. Приствольный круг у метельчатой гортензии на зиму надо мульчировать перепревшим навозом, торфом, листьями или соломой и окучить на 15-20 см, чтобы сохранились две-три нижних почки. Гортензию древовидную можно не укрывать: она редко обмерзает, а корни расположены глубоко. Молодые растения в первые два года все же стоит укрыть торфом или сухими листьями слоем 10-15 см и окучить.



Крупнолистная гортензия нуждается в более надежном укрытии зимой и защите от весенних заморозков.

Для этого в первой декаде сентября снизу до половины высоты куста удаляют листья, чтобы скорее проходило одревеснение побегов. Перед наступлением морозов удаляют остальные листья, кроме верхушечных и соцветий, защищающих цветочные почки.

Побеги собирают в пучок, пригибают к положенной на землю доске, с двух сторон ставят две доски. Куст, зафиксированный бечевкой, засыпают сухими листьями и укрывают полиэтиленовой пленкой, фиксируя ее по краям. В октябре каркас закрывают, по краям оставляя отверстия. Эти отверстия закрывают только в сильные морозы, весной укрытие постепенно убирают: сначала снимают пленку, чтобы высохли листья, закрывающие растения. Пленку оставляют. Щиты оставляют до тех пор, пока не оттает почва под укрытием. В мае, когда почки оживут, все укрытия нужно убрать, а кусты развязать.