Бессимптомные носители коронавируса передают его почти в половине случаев заражения

Бессимптомные носители коронавируса передают его в 59% случаев заражения

Исследование американских Центров по контролю и профилактике заболеваний показало, что передача коронавируса от людей без симптомов COVID-19 происходит в более чем половине случае заражения. Однако пока не ясно, прекращается ли передача коронавируса после вакцинации людей от COVID-19

Исследователи американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разработали модель распространения COVID-19. Согласно базовому сценарию этой модели, 59% случаев заражения коронавирусом произошло из-за бессимптомных носителей коронавируса.

В 59% новых случаем заражения коронавирусов источником инфекции становились бессимптомные носители вируса, говорится в исследовании. Эта доля состоит из 35% новых случаев заражения, когда коронавирус передается от человека до того, как у него появились симптомы заболевания, и 24% случаев передачи вируса от людей, у которых вообще не развиваются симптомы заболевания. «Суть в том, что борьба с пандемией COVID-19 потребует борьбы с молчаливой пандемией передачи от людей без симптомов», — отметил заместитель директора Центра по контролю за инфекционными заболеваниями и соавтор исследования Джей Батлер. По его словам, до того, как получат широкое распространение вакцины от коронавируса, для борьбы с COVID-19 надо использовать «коллективные инструменты смягчения последствий», именно они позволят замедлить распространение коронавируса среди людей.

По словам Батлера, выводы исследователей и появление более заразного варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании, а потом и в нескольких штатах США, придают особое значение рекомендациям CDC по борьбе с распространением COVID-19.« Эти рекомендации теперь выделены жирным шрифтом, курсивом и подчеркнуты, а размер шрифта увеличен с 11-го до 16-го», - сказал Батлер. Газеты напомнила важнейшие из рекомендаций CDC: независимо от того, как вы себя чувствуете, носите маску, мойте руки, оставайтесь социально дистанцированными и проходите тесты на коронавирус.

Новая модель, которую разработали эксперты CDC, была опубликована в четверг, 7 января в журнале JAMA Network Open, и согласуется с более ранними оценками вклада бессимптомного распространения в пандемию. «Это, конечно, подтверждение, но приятно видеть подтверждение», — прокомментировал итоги исследования эпидемиолог Ричард Мензис, который руководит Международным противотуберкулезным центром Макгилла в Канаде и не был связан с этим исследованием. «Это довольно правдоподобные, солидные результаты», — отметил он. Исследователи выбрали, по общему признанию, несложный подход, который Батлер назвал его «довольно простой математической моделью», и использовали его для оценки нескольких сценариев, варьируя инфекционный период и долю передачи от людей, у которых никогда не развиваются симптомы. Модель последовательно предсказывала, что бессимптомное распространение составляет примерно половину вирусной передачи.

Однако в этой модели не рассматривался сценарий того, как и останавливают ли вакцины передачу коронавируса. «Данные о влиянии вакцин на бессимптомную инфекцию очень ограничены»", - сказал Батлер. Он ожидает, что больше информации об этом появится уже в ближайшие месяцы. Клинические испытания мРНК-вакцин, применение которых было разрешено в декабре, показали, что вакцины обладают высокой способностью предотвращать симптоматические заболевания. Но эти испытания не определили, способны ли вакцинированные люди распространять коронавирус. «Если они окажутся бессимптомными, но в равной степени заразными, то это будет иметь большое влияние на эпидемию», - предупредил Мензис. По его словам, именно поэтому важно продолжать тестирование людей на коронавирус, особенно тех, кто был вакцинирован и затем снова подвергся воздействию вируса.

Специалист по инфекционным заболеваниям из шотландского Университета Сент-Эндрюс Муге Севик отметила, что некоторые предположения модели CDC ошибочны. Она уточнила, основываясь на обзоре научной литературы, опубликованном в сентябре, что наилучшая оценка относительной заразности людей, у которых нет симптомов, по сравнению с теми, у кого они есть, составляет 35%, а авторы исследования взяли за исходную долю в 75%. Эта цифра, сказал в свою очередь Батлер, была получена из собственного анализа учеными литературы, включая рецензируемые и препринтные исследования. Севик считает, что исследование CDC не учитывает окружающую среду, в которой происходит распространение вируса, но бессимптомная передача инфекции «может быть гораздо более важной в учреждениях долгосрочного ухода и домашних хозяйствах». По ее мнению, для групп высокого риска необходимо не массовое тестирование на коронавирус, а целенаправленное обследование.

Источник: forbes.ru