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Встреча двух легенд: опубликовал фото с Кларенсом Зеедорфом Хабиб Нурмагомедов

15:45 08.01.2021 Фото: @instagram.com/khabib_nurmagomedov
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За свою карьеру Кларенс Зеедорф успел поиграть за несколько клубов.

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Встреча двух легенд: Нурмагомедов опубликовал фото с Кларенсом Зеедорфом

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, недавно завершивший карьеру, опубликовал фотографию с четырехкратным победителем Лиги чемпионов Кларенсом Зеедорфом.
Чемпион назвал экс-футболиста сборной Нидерландов любимым игроком его отца.
"Этот парень был любимым футболистом моего отца. Очень классно встретить тебя, мой друг", - подписал пост российский боец.

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)


За свою карьеру Кларенс Зеедорф успел поиграть за несколько клубов. Наиболее успешно его карьера складывалась в "Аяксе", "Реале" и "Милане". Он также дважды выигрывал бронзу континента в составе национальной сборной Нидерландов.

встреча легенда спорта Хабиб Нурмагомедов Кларенс Зеедорф
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