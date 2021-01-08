Встреча двух легенд: опубликовал фото с Кларенсом Зеедорфом Хабиб Нурмагомедов

За свою карьеру Кларенс Зеедорф успел поиграть за несколько клубов.

Встреча двух легенд: Нурмагомедов опубликовал фото с Кларенсом Зеедорфом

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, недавно завершивший карьеру, опубликовал фотографию с четырехкратным победителем Лиги чемпионов Кларенсом Зеедорфом.

Чемпион назвал экс-футболиста сборной Нидерландов любимым игроком его отца.

"Этот парень был любимым футболистом моего отца. Очень классно встретить тебя, мой друг", - подписал пост российский боец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)



За свою карьеру Кларенс Зеедорф успел поиграть за несколько клубов. Наиболее успешно его карьера складывалась в "Аяксе", "Реале" и "Милане". Он также дважды выигрывал бронзу континента в составе национальной сборной Нидерландов.