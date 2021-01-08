Как вырастить вкусный крыжовник на даче - крыж, огрыз и берсень

Крыжовник относится к числу среднетребовательных культур к почвенному плодородию, любит умеренное увлажнение и в этом случае формирует наиболее вкусные и крупные ягоды.

Вес ягоды дикого крыжовника — 0,38 г, а премированный на выставке в 1859 году культурный сорт имел вес ягоды 57,9 г!

Крыжовник - исконно российская культура, В древнем Московском государстве в ХV веке крыжовник называли «крыж», «огрыз» и «берсень». Очевидно, московская улица Берсеневка - это место древней плантации крыжовника.

Франция, видимо, первая страна на Западе, где культивировали эту ягоду – уже в ХIII веке есть упоминание о крыжовнике в одной из древних книг. В Германии крыжовник использовался в качестве колючего растения для изгородей и только к началу ХV века развился как культурный вид. Но более всего крыжовник полюбился англичанам, где были выведены сорта исключительного качества. Чарлз Дарвин приводит такой любопытный пример, из которого видно, чего может достигнуть человек, занявшись селекцией растений.

Вес ягоды дикого крыжовника — 0,38 г, а премированный на выставке в 1859 году культурный сорт имел вес ягоды 57,9 г!

Плоды крыжовника состоят, в основном, из углеводов и по своему составу близки к винограду, правда, сахара в нем поменьше - 6,8%, кислот – 1-1,7%, пектиновых веществ 0,3-1,4% и менее 1% азотных веществ и золы. Сахара представлены преимущественно моносахарами, глюкозой и фруктозой. Сахароза встречается редко, лишь у некоторых сортов (0,4-1,9%). По количеству витаминов крыжовник близок к малине (витамина С – 20-3О мг%, Р - до 250 мг%, у темных сортов - до 750). Содержание фолиевой кислоты возрастает через две-три недели после созревания. Ягоды богаты железом, серотином (1,4 мг%). Резюмируя, можно сказать, что это хорошая нейтральная ягода, в которой присутствует комплекс полезных для человека пищевых веществ и витаминов. Причем ягоды крыжовника хороши как в свежем виде, так и для приготовления соков, мармелада, пастилы, компотов, джемов, варений.

Как выращивать крыжовник на даче

Биология куста сходна со смородиной, хотя есть свои особенности. Из основания куста вырастают нулевые побеги, которые затем обрастают недолговечными плодушками, живущими два-четыре года. Наиболее продуктивны ветви в возрасте трех-четырех лет. Основная масса урожая формируется на однолетней и двухлетней древесине, резко убывая по мере старения ветви. Кусты крыжовника скороплодны и исключительно урожайны. Крыжовник относится к числу среднетребовательных культур к почвенному плодородию, любит умеренное увлажнение и в этом случае формирует наиболее вкусные и крупные ягоды. Совершенно не переносит он излишне застаивающейся влаги.

Для обеспечения высокого плодородия надо постоянно, начиная с пятилетнего возраста куста, удалять наиболее старые ветви, не допуская его загущения, оставляя при этом 15-18 разновозрастных ветвей. Таким образом, будет сформирована новая плодовая древесина с высоким уровнем плодовитости.

Плодовые образования куста недостаточно зимостойки, часто повреждаются зимними морозами, поэтому пригибание ветвей к земле на зиму с последующим укрытием – снегом - существенно, иногда в несколько раз увеличивает урожайность. Особенно важен этот прием для более нежных крупноплодовых сортов, завезенных из средней полосы России.

Под посадку крыжовника выбирают хорошо освещенные и защищенные от ветров места на возвышенной части участка. Роют средние посадочные ямы, засыпают на их дно ведро перегноя или другого органического удобрения, по 250 г фосфорного и калийного удобрения, пол-литровую банку древесной золы. Все это перемешивается с землей, затем насыпается холмик из неудобренной земли и производится посадка куста с использованием посадочной доски. После полива поверхность приствольного круга мульчируется перегноем слоем 4-5 см, а куст обрезается с оставлением над поверхностью двух-трех почек. С северной стороны кустика забивается колышек, чтобы в первый период по неосторожности не затоптать малозаметное растение. Предпочтительнее посадка осенью, но можно и ранней весной.

В первые два года до начала плодоношения регулярно удаляют сорняки, подкладывают перегнойную мульчу и вносят (по 30-40 г на куст) минеральные удобрения в общей системе ухода за садом. При отсутствии дождей крыжовник поливают раз в неделю достаточно обильно. Эта культура сильно страдает от сухого воздуха в июне в период формирования завязи, сбрасывая часть урожая. Поэтому регулярные поливы в этот период будут увлажнять не только почву, но и воздух.

В середине сентября куст пригибают к земле, прижимая ветви подручными материалами, разваливая его от центра равномерно во все стороны. Ранней весной куст поднимают, укрепляют вокруг него реечки на колышках высотой 35-40 см от земли, чтобы плодоносящие ветви потом не упали на землю, что после зимнего пригибания довольно часто случается.



Бич крыжовника - американская мучнистая роса, или сферотека. Для профилактики ранней весной до распускания почек кусты поливают крутым кипятком из лейки. Но лучший способ борьбы - подбор устойчивых сортов, которые не поражаются этой болезнью.