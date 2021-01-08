Где смотреть турецкие сериалы онлайн на русском?

1plus1-tv - это крупнейший сайт, на котором можно бесплатно смотреть турецкие сериалы с английскими субтитрами онлайн без регистрации. 16+

1plus1-tv - это крупнейший сайт, на котором можно бесплатно смотреть турецкие сериалы с английскими субтитрами онлайн без регистрации. Содержит самые последние и новые эпизоды сериала, подробности эпизодических телешоу и множество потоковой информации бесплатно.

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Почему именно турецкие сериалы?

Турецкие мыльные оперы очаровали мир, став одним из самых популярных сериалов.

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Почему мы смотрим турецкие сериалы ?

Многие люди во всем мире сходят с ума от турецких сериалов. Однако многие люди не понимают этой зависимости.

Мы видим много новостей о вторжении турецкой драмы на Ближний Восток, в Северную Африку, Европу, Азию и Латинскую Америку. Турецкие драмы экспортировались в более чем 100 стран, и Турция стала вторым крупнейшим экспортером телесериалов в мире после США, с ежегодным экспортом более 200 миллионов долларов (в 2014 году).

Итак, что же делает турецкие драмы такими популярными во всем мире?

Сходство культур

Многие люди смотрят турецкие драмы, потому что они рассказывают истории, к которым они привыкли. Культура турецких драм более или менее похожа на культуру стран Ближнего Востока, Балкан и даже стран Латинской Америки. В турецких драмах мы видим столько уважения к пожилым людям. Последнее слово говорит самый старший в доме. Семейные отношения так важны в отличие от американских сериалов. Посетите наш сайт для ознакомления с турецими сериалами .

Таким образом, есть много сцен, связанных с родителями, сильными свекровями, поддерживающими родителями и т. Д. Кроме того, любовные сцены редко проходят дальше поцелуев. Фактически, даже увидеть французский поцелуй в турецкой драме заслуживает внимания. Это так эмоционально - смотреть, как главная пара наконец-то держится за руки после нескольких серий.

Сюжет

Многие смотрят турецкие драмы только потому, что у них другой сюжет, нежели западные сериалы. Это разные истории, поэтому они более захватывающие. Турецкие драмы очень эмоциональны. Они трогают твое сердце.

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