Идеальный момент для вакцинации от коронавируса назван

Мнение о том, что переболевшие коронавирусом не нуждаются в вакцинации, ошибочно. Это сезонное заболевание, как и грипп.

Прививка даст даже лучший результат

По словам российского ученого Александра Чепурнова, переболевшим прививаться нужно тогда, когда количество антител снизится до показателей «серой зоны». Что это значит? Это когда результат теста не положительный и не отрицательный.

Нетесов отмечает: момент, когда показатель антител приближается к этой зоне, будет самым подходящим для вакцинации. Дело в том, прививка даст даже лучший результат, поскольку перенесенная болезнь послужит совеобразным бустом.

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, наличие сертификата указывает на то, что человек менее опасен для окружающих, потому что сделал прививку.

Люди, страдающие от длительного COVID-19, ранее рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции. Перенесшие "затяжной коронавирус" назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об "отвратительном" запахе рыбы, серы, либо "сладковатом неприятном запахе».

Источник: 7mednews