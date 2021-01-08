Как продать машину: шаги к успеху

Если вы планируете продать автомобиль, узнайте, как получить максимальную прибыль, выполнив следующие действия для успеха.

Узнайте о различных способах продажи автомобиля, о том, как подготовить его к продаже, и получите советы по ценообразованию, безопасной продаже автомобиля, созданию автомобильных объявлений, согласованию цены, оформлению документов и многому другому.

Освоив эти и другие инструменты, вы будете готовы продать свой автомобиль и получить максимальную выгоду от выбранной вами сделки. Первое, что вам нужно сделать — это зайти на сайт mycar.kz. Mycar позволяет продать автомобиль быстро по всему Казахстану

Различные способы продажи автомобиля

Когда вы выставляете свой автомобиль на рынок, вам нужно решить, продавать ли его в дилерском центре, продавать самому или получить мгновенное предложение наличными. Стоимость вашего автомобиля будет варьироваться в зависимости от того, какой метод вы используете. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, такие как скорость продажи, затраты и налоги. Узнайте больше на Mycar

Зачем торговать?

Быстро и удобно

Отсутствие затрат на размещение и продажу

Никаких текстов, электронных писем или личных звонков

Возможность платить меньше налога с продаж на свой новый автомобиль

Зачем продавать лично?

Ведите переговоры напрямую с покупателями

Получайте больше за свой автомобиль

Экономьте деньги, потому что нет накладных расходов дилера

Зачем использовать мгновенное предложение наличными?

Быстро и просто

Можно сразу же обменять у местного дилера, участвующего в программе

Без обязательств

Документы, необходимые для продажи автомобиля.

Процесс продажи начинается со сбора документов на ваш автомобиль. Не упускайте из виду этот важный шаг. Важно решить эту проблему, прежде чем предлагать продать свой автомобиль. Mycar может вам с эти помочь.

Какие документы мне нужны?

Название автомобиля

Сервисные записи

Оригинальные коммерческие документы

Хотя вы, возможно, уже знаете основы (год, марка, модель и текущий пробег), вам необходимо знать уровень отделки салона вашего автомобиля, например, Honda Accord 2018 года может быть Accord EX-L, которая может включать дополнительные продающие функции, такие как вход без ключа, кожаные сиденья или головной дисплей.