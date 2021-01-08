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Заканчиваются туры с кешбэком в России, названа дата

17:45 08.01.2021 Фото: pexels.com
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У основных туроператоров в период действия акции кешбэка продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли в среднем на 40%.

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В России заканчиваются туры с кешбэком

Путешествия по России, купленные россиянами по программе туристического кешбэка, заканчиваются в субботу, 9 января 2021 года.
По условиям второго этапа программы покупать туры и бронировать отели можно было на даты до 10 января 2021 года. Распродажа проходила с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Россияне могли купить туры по России или забронировать отели внутри страны и получить обратно 20% стоимости покупки. Максимальная сумма кешбэка составляла 20 тысяч рублей. Первый этап программы прошел в августе прошлого года.

Всего за два этапа программы россияне совершили покупки на 6,5 млрд рублей. Участие в программе кешбэка приняли около 300 тысяч человек. Участникам программы было возвращено около 1,2 млрд рублей. Кешбэк выплачивался на карты платежной системы "Мир".

Как отмечали в Ростуризме, у основных туроператоров в период действия акции кешбэка продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли в среднем на 40%. Россияне получили возможность совершить путешествия по стране по доступным ценам. При этом, регионы, куда поехали туристы, суммарно получили около 13 млрд рублей. Это помогло поддержать туротрасль, были востребованы сотни тысяч рабочих мест.

Источник: РГ

кэшбек туризм
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