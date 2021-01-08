08.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто

Восхитились новым российским мотоциклом Ural в США

17:30 08.01.2021 Фото: @instagram.com/uralmotorcycles
0

Модель выпустили лимитированной серией из 20 экземпляров со стоимостью 26 999 долларов за мотоцикл.

% name% title
В США восхитились новым российским мотоциклом Ural

Американский портал Cycle World оценил новый российский мотоцикл с коляской Ural Gear Up GEO производства Ирбитского мотоциклетного завода.
В материале указывается, что модель выпустили лимитированной серией из 20 экземпляров со стоимостью 26 999 долларов за мотоцикл.
Автор статьи подчеркивает, что в новом Ural были расширены внедорожные возможности базовой модели Gear Up.

% name% title
В США восхитились новым российским мотоциклом Ural

Версия GEO получила регулируемые амортизаторы Nitron, шины Heidenau и выхлопную систему GPR (одобренную только для использования на бездорожье). Кроме того, мотоцикл оборудован новыми багажными стойками сзади и спереди коляски, защитными дугами, дополнительным освещением, креплением для GPS и двойным USB-слотом для зарядки.
В материале отмечается необычайная практичность способного передвигаться по бездорожью российского мотоцикла, в котором "есть место для всей семьи и недельного запаса продуктов". Так же автор статьи указал на наличие у мотоциклов Ural задней передачи, которая, по его мнению, была бы очень удобной и на некоторых двухколесных мотоциклах.
Издание не забыло и о высокой стоимости Ural Gear Up GEO, но, как считает автор материала, 27 тысяч долларов за мотоцикл с коляской мощностью в 41 лошадиную силу лишь подчеркивает все противоречие продукции Ural, совмещающей в себе анахроническую концепцию оборудованного коляской мотоцикла с практичностью, обезоруживающим внешним видом и утилитарностью, которая, по мнению издания, "делает Ural не просто очаровательной диковинкой".

Источник: РИА Новости

мотоцикл урал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Купили бы такой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

После развода Полина Гагарина наслаждается с новым возлюбленным на Мальдивах
18:08 08-01-2021
После развода Полина Гагарина наслаждается с новым возлюбленным на Мальдивах
Признан лучшим игроком "Монако" в матче с "Лорьяном" Александр Головин
18:00 08-01-2021
Признан лучшим игроком
Жертвой группового изнасилования стала 13-летняя девочка
17:51 08-01-2021
Жертвой группового изнасилования стала 13-летняя девочка
Картинки с Крещением Господним 19 января 2021
17:50 08-01-2021
Картинки с Крещением Господним 19 января 2021
Заканчиваются туры с кешбэком в России, названа дата
17:45 08-01-2021
Заканчиваются туры с кешбэком в России, названа дата
Восхитились новым российским мотоциклом Ural в США
17:30 08-01-2021
Восхитились новым российским мотоциклом Ural в США
Раннее бронирование путевок в Крым на 2021 году
17:24 08-01-2021
Раннее бронирование путевок в Крым на 2021 году
Баклажаны фаршированные фаршем: пошаговый рецепт
17:20 08-01-2021
Баклажаны фаршированные фаршем: пошаговый рецепт
У коронавируса нашли признаки хронического заболевания
17:15 08-01-2021
У коронавируса нашли признаки хронического заболевания
БердскХочу на Занзибар: Как слетал в Танзанию на Новый год 2021 Александр из Бердска. Смотрите видео и фото из экзотической страны. Читайте отзывы
17:12 08-01-2021
Хочу на Занзибар: Как слетал в Танзанию на Новый год 2021 Александр из Бердска. Смотрите видео и фото из экзотической страны. Читайте отзывы