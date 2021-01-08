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В каких случаях блокируются счета, рассказали в Банке России

17:00 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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Регулятор перестал считать сомнительными случаи, когда клиент осуществляет банковскую операцию через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.

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Банк России уточнил основания для блокировки счетов

Банк России уточнил признаки сомнительных операций, из-за которых банк имеет право приостановить проведение транзакции, отказать в ней или даже расторгнуть договор с клиентом, следует из документа, размещенного на сайте регулятора.

ЦБ утвердил поправки в положение 375-П, которое содержит больше 100 признаков сомнительных операций. Документ вступит в силу в октябре текущего года. Так, в список признаков сомнительных впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. Закон о цифровых финансовых активах был принят летом прошлого года. Банк России также добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.
Кроме того, Банк России добавил пункт с операциями по исполнительным документам. Теперь банки смогут отказать в транзакции, если она покажется им сомнительной. Исполнительные листы выдаются по итогам судебных разбирательств, также к этой категории относятся исполнительные подписи нотариусов, решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом.

В ноябре ЦБ заявлял, что объем незаконного обналичивания через исполнительные листы вырос почти вдвое. Адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов объяснил распространенность такого способа обналичивания его "сравнительной дешевизной". А управляющий партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и Партнеры" Юлия Лялюцкая рост таких операций связала со сложной экономической ситуацией из-за пандемии.

Вместе с тем, Банк России исключил из перечня ряд признаков сомнительных операций, включая нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.

Также регулятор перестал считать сомнительными случаи, когда клиент осуществляет банковскую операцию через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.

Источник: 1prime.ru

банк блокировка вклад
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