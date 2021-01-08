Сколько зараженных коронавирусом в России за сутки на 8 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 652 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 697 (11,4%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
3. Еврейская автономная область, Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,4%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 355 794 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 677 человек:
Москва — 7067
Санкт-Петербург — 1756
Московская область — 1485
Нижегородская область — 505
Свердловская область — 391
Вологодская область — 310
Пермский край — 309
Республика Карелия — 292
Саратовская область — 283
Волгоградская область — 251
Самарская область — 245
Тверская область — 225
Забайкальский край — 225
Ямало-Ненецкий автономный округ — 221
Приморский край — 210
Ульяновская область — 209
Республика Коми — 203
Ленинградская область — 203
Томская область — 201
Удмуртская Республика — 200
Омская область — 194
Тульская область — 190
Ростовская область — 188
Ханты-Мансийский автономный округ — 187
Ярославская область — 176
Республика Калмыкия — 171
Республика Бурятия — 170
Калининградская область — 165
Оренбургская область — 164
Иркутская область — 157
Ивановская область — 156
Краснодарский край — 152
Республика Ингушетия — 150
Пензенская область — 147
Республика Дагестан — 144
Архангельская область — 140
Воронежская область — 136
Тамбовская область — 133
Брянская область — 131
Республика Чувашия — 122
Орловская область — 118
Кемеровская область — 115
Республика Саха (Якутия) — 112
Рязанская область — 109
Владимирская область — 106
Курская область — 101
Калужская область — 97
Курганская область — 93
Новосибирская область — 92
Сахалинская область — 90
Мурманская область — 88
Астраханская область — 88
Костромская область — 83
Республика Хакасия — 80
Республика Северная Осетия - Алания — 78
Карачаево-Черкесская Республика — 74
Ставропольский край — 72
Республика Крым — 68
Республика Адыгея — 67
Республика Мордовия — 67
Псковская область — 56
Магаданская область — 48
Смоленская область — 38
Севастополь — 33
Челябинская область — 32
Республика Тыва — 24
Новгородская область — 23
Республика Татарстан — 23
Республика Алтай — 21
Еврейская автономная область — 20
Республика Башкортостан — 16
Хабаровский край — 16
Липецкая область — 14
Ненецкий автономный округ — 3
За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 731 129.
За последние сутки подтверждено 454 смерти:
Москва — 71
Санкт-Петербург — 55
Московская область — 21
Воронежская область — 18
Нижегородская область — 18
Краснодарский край — 14
Красноярский край — 13
Республика Чувашия — 11
Пермский край — 11
Иркутская область — 11
Тульская область — 10
Самарская область — 10
Республика Крым — 9
Челябинская область — 9
Ростовская область — 8
Ивановская область — 7
Ленинградская область — 7
Ставропольский край — 7
Новосибирская область — 7
Владимирская область — 6
Севастополь — 6
Республика Бурятия — 6
Ярославская область — 5
Вологодская область — 5
Оренбургская область — 5
Курганская область — 5
Астраханская область — 4
Республика Дагестан — 4
Республика Хакасия — 4
Республика Карелия — 3
Архангельская область — 3
Мурманская область — 3
Волгоградская область — 3
Республика Татарстан — 3
Удмуртская Республика — 3
Белгородская область — 2
Курская область — 2
Орловская область — 2
Тамбовская область — 2
Республика Башкортостан — 2
Саратовская область — 2
Ханты-Мансийский автономный округ — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Кемеровская область — 2
Костромская область — 1
Липецкая область — 1
Смоленская область — 1
Республика Марий Эл — 1
Кировская область — 1
За весь период по России умерло 60 911 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 92,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 330 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 639 тыс. 015 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф