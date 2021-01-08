Сколько зараженных коронавирусом в России за сутки на 8 января

За весь период по России умерло 60 911 человек.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 8 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 652 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 697 (11,4%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%



2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,1%3. Еврейская автономная область, Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,4%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 355 794 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 677 человек:

Москва — 7067

Санкт-Петербург — 1756

Московская область — 1485

Нижегородская область — 505



Красноярский край — 400Свердловская область — 391Вологодская область — 310Пермский край — 309Республика Карелия — 292Саратовская область — 283Волгоградская область — 251Самарская область — 245Кировская область — 228Тверская область — 225Забайкальский край — 225Ямало-Ненецкий автономный округ — 221Приморский край — 210Ульяновская область — 209Республика Коми — 203Ленинградская область — 203Чеченская Республика — 201Томская область — 201Удмуртская Республика — 200Омская область — 194Тульская область — 190Ростовская область — 188Ханты-Мансийский автономный округ — 187Ярославская область — 176Алтайский край — 175Республика Калмыкия — 171Республика Бурятия — 170Калининградская область — 165Оренбургская область — 164Иркутская область — 157Ивановская область — 156Краснодарский край — 152Тюменская область — 152Республика Ингушетия — 150Пензенская область — 147Республика Дагестан — 144Архангельская область — 140Воронежская область — 136Тамбовская область — 133Брянская область — 131Кабардино-Балкарская Республика — 129Республика Чувашия — 122Орловская область — 118Кемеровская область — 115Республика Саха (Якутия) — 112Рязанская область — 109Владимирская область — 106Курская область — 101Амурская область — 99Калужская область — 97Курганская область — 93Новосибирская область — 92Сахалинская область — 90Мурманская область — 88Астраханская область — 88Костромская область — 83Белгородская область — 80Республика Хакасия — 80Республика Северная Осетия - Алания — 78Карачаево-Черкесская Республика — 74Ставропольский край — 72Республика Крым — 68Республика Адыгея — 67Республика Мордовия — 67Камчатский край — 59Псковская область — 56Магаданская область — 48Смоленская область — 38Севастополь — 33Челябинская область — 32Республика Тыва — 24Новгородская область — 23Республика Марий Эл — 23Республика Татарстан — 23Республика Алтай — 21Еврейская автономная область — 20Республика Башкортостан — 16Хабаровский край — 16Липецкая область — 14Ненецкий автономный округ — 3Чукотский автономный округ — 2

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 731 129.

За последние сутки подтверждено 454 смерти:

Москва — 71

Санкт-Петербург — 55

Московская область — 21

Воронежская область — 18

Нижегородская область — 18



Свердловская область — 18Краснодарский край — 14Красноярский край — 13Республика Чувашия — 11Пермский край — 11Иркутская область — 11Тульская область — 10Самарская область — 10Алтайский край — 10Республика Крым — 9Челябинская область — 9Ростовская область — 8Ивановская область — 7Ленинградская область — 7Ставропольский край — 7Новосибирская область — 7Омская область — 7Владимирская область — 6Севастополь — 6Республика Бурятия — 6Ярославская область — 5Вологодская область — 5Оренбургская область — 5Курганская область — 5Приморский край — 5Астраханская область — 4Республика Дагестан — 4Республика Хакасия — 4Республика Карелия — 3Архангельская область — 3Мурманская область — 3Волгоградская область — 3Кабардино-Балкарская Республика — 3Республика Татарстан — 3Удмуртская Республика — 3Белгородская область — 2Курская область — 2Орловская область — 2Тамбовская область — 2Республика Башкортостан — 2Республика Мордовия — 2Саратовская область — 2Ханты-Мансийский автономный округ — 2Ямало-Ненецкий автономный округ — 2Кемеровская область — 2Костромская область — 1Липецкая область — 1Смоленская область — 1Республика Коми — 1Республика Марий Эл — 1Кировская область — 1

За весь период по России умерло 60 911 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 92,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 330 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 639 тыс. 015 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф