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Тираж «Русского лото» 1370 от 10 января 2021 года: 500 млн рублей и 50 коттеджей. Смотрите розыгрыш онлайн

21:01 08.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: скриншот
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В 1370-м тираже разыграют джекпот 500 000 000 ₽, загородные дома, а также множество денежных призов.

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В лотерею выигрывают

Трансляция розыгрыша 1370 тираж «Русского лото» состоится в воскресенье, 10 января, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». В 1370-м тираже разыграют джекпот 500 000 000 ₽, загородные дома. В четырех ближайших тиражах будет разыграно 50 загородных домов, а также множество денежных призов. "Русское лото" обещает, что выиграет каждый третий билет.

- Участвуйте в акции «Год без забот» и выиграйте 1 000 000 рублей. Чтобы принять участие, купите один или более билетов «Русского лото» на любой из тиражей № 1370, 1371, 1372. Итоги будут подведены в эфире программы «У нас выигрывают!» 24 января. Помните, больше билетов — больше шансов на победу. Начните год без забот! - гласит сайт "Русского лото".

Продажи билетов на ближайший тираж закрываются в субботу, 9 января 2021 года в 17:20 по МСК, то есть в 21.20 в Новосибирске.

Проверить свой билет в режиме реального времени вы можете на сайте "Курьер. Среда. Бердск". Пройдите по ссылке на сайт "Столото".

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