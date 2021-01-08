Признан лучшим игроком "Монако" в матче с "Лорьяном" Александр Головин

Головин признан лучшим игроком "Монако" в матче с "Лорьяном"

Болельщики выбрали российского полузащитника "Монако" Александра Головина лучшим игроком команды в матче чемпионата Франции с "Лорьяном", сообщается на сайте футбольного клуба.

"Монако" в среду на выезде разгромил "Лорьян" со счетом 5:2 в игре 18-го тура чемпионата Франции. Россиянин вышел на поле на 64-й минуте и спустя десять секунд забил второй мяч команды.

Для 24-летнего россиянина матч с "Лорьяном" стал первым с августа 2020 года, когда он получил травму подколенного сухожилия.