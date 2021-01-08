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Признан лучшим игроком "Монако" в матче с "Лорьяном" Александр Головин

18:00 08.01.2021 Фото: официальный сайт ФК "Монако"
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Россиянин вышел на поле на 64-й минуте и спустя десять секунд забил второй мяч команды.

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Головин признан лучшим игроком "Монако" в матче с "Лорьяном"

Болельщики выбрали российского полузащитника "Монако" Александра Головина лучшим игроком команды в матче чемпионата Франции с "Лорьяном", сообщается на сайте футбольного клуба.
"Монако" в среду на выезде разгромил "Лорьян" со счетом 5:2 в игре 18-го тура чемпионата Франции. Россиянин вышел на поле на 64-й минуте и спустя десять секунд забил второй мяч команды.
Для 24-летнего россиянина матч с "Лорьяном" стал первым с августа 2020 года, когда он получил травму подколенного сухожилия.

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