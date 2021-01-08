Бой между чемпионом UFC Петром Яном и Алджамейном Стерлингом. Названа дата

Поединок состоится 6 марта в Лас-Вегасе

Стала известна новая дата боя между чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном и претендентом Алджамейном Стерлингом. Поединок состоится 6 марта в Лас-Вегасе в рамках карда турнира UFC 259.

Первую защиту титула Ян должен был провести 13 декабря на UFC 256. Но тогда бой сорвался. Как объяснил боец, у него возникли проблемы с американской визой. Кроме того, команда решила перенести бой на более подходящий кард. Ведь ранее турнир UFC 256 лишился еще одного титульного боя - Аманды Нуньес и Меган Андерсон.

Пару дней назад Ян сообщил, что улетел в США в зал American Top Team. А под Новый год он заявил, что в 2021 году надеется провести три боя: "Трудно что-то планировать, учитывая, что происходит в мире, но у меня есть большое желание это сделать. Я начну тренировочный лагерь в январе, и мне не терпится снова войти в октагон".

Источник: РГ