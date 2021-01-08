Проверили график вывоза мусора МинЖКХ в Новосибирске. Есть ли нарушения?

Региональный оператор теперь заключил контракты с перевозчиками на три года по утвержденным маршрутам, что позволит перевозчикам вести стабильное планирование своей деятельности и повысить качество работы, а также усилить контроль на каждом этапе.

МинЖКХ региона проконтролировало соблюдение графика вывоза мусора в Новосибирске

Твердые коммунальные отходы (ТКО) в праздничные дни вывозятся по графику во всех районах города Новосибирска и Новосибирской области. Всего в регионе на вывозе ТКО в праздничные дни ежедневно задействовано 340 единиц техники.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов совместно с представителем мэрии Новосибирска и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Экология-Новосибирск» 8 января 2021 года оценил санитарное состояние контейнерных площадок, соблюдение графика вывоза мусора в г. Новосибирске, а также ознакомился с ситуацией по вывозу ТКО в районах области.

Как подчеркнул Денис Архипов в ходе контрольного объезда Железнодорожного, Центрального районов г. Новосибирска, ситуация с вывозом мусора и работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Экология – Новосибирск» в праздничные дни взята на особый контроль. Инциденты, связанные с транспортированием отходов, отслеживаются в круглосуточном режиме. В каждом районе Новосибирска проводятся ежедневные объезды, для оперативного вывоза мусора из переполненных контейнеров привлечены дополнительные мусоровозы.

«Сегодня мы совместно с регоператором по обращению с ТКО и представителями муниципалитета проконтролировали санитарное состояние контейнерных площадок в Новосибирске. По сравнению с прошлым годом больших сбоев нет, все обращения граждан отрабатываются оперативно. Тем не менее, в первые праздничные дни были зафиксированы проблемы по вывозу мусора в Кировском, Железнодорожном и Центральном районах Новосибирска. Сейчас по результату контрольных поездок видно, что ситуация нормализировалась, мусор стабильно вывозится», – уточнил министр Денис Архипов.

Министр также добавил, что региональный оператор теперь заключил контракты с перевозчиками на три года по утвержденным маршрутам, что позволит перевозчикам вести стабильное планирование своей деятельности и повысить качество работы, а также усилить контроль на каждом этапе.

Как пояснила директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова, для организации работы в праздничные дни предприняты дополнительные меры. В этом году ротация перевозчиков произошла только в Железнодорожном и Кировском районах. Кроме того, все емкости для накопления отходов остались на своих местах. Количество обращений по сравнению с прошлым годом заметно снизилось, так, в прошлом году поступило более 1830 обращений о переполнении контейнеров, в этом – 643. Например, в Центральном районе областного центра, когда у перевозчика вышли из строя три мусоровоза, задержка с вывозом составляла 2,5 дня. Ситуация в районах области также остается управляемой. В праздничные дни в диспетчерскую службу поступили обращения от жителей Искитимского, Тогучинского и Мошковского районов. В настоящее время практически все замечания устранены и контейнерные площадки приведены в нормативное состояние.

Специалисты диспетчерской службы регионального оператора принимают сообщения граждан об отклонении от утвержденного графика вывоза отходов с 8.00 до 20.00 по телефону: 8 (383) 304-90-31.

Кроме того, с 31 декабря 2020 года работает специальный чат в WhatsApp 8-983-132-54-11, в котором потребители могут сообщить адрес, а также прикрепить фотографии контейнерных площадок с переполнением.

Источник: nso.ru