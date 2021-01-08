Огромная пробка из-за ДТП у Вшивой горки сковала трасу Р-256 из Бердска в Новосибирск. Смотрите видео

На трассе столкнулись иномарки

8 января, огромная пробка сковала выезд из Бердска в Новосибирск в районе 16.00

Из-за ДТП затруднено движение двух полос в сторону Новосибирска. Предположительно, авария произошла в районе Вшивой горке, что у заброшенного поста ДТП.