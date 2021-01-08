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Огромная пробка из-за ДТП у Вшивой горки сковала трасу Р-256 из Бердска в Новосибирск. Смотрите видео

16:41 08.01.2021 Фото: скриншот видео
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Пробка растянулась на десятки метров.

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На трассе столкнулись иномарки

8 января, огромная пробка сковала выезд из Бердска в Новосибирск в районе 16.00

Из-за ДТП затруднено движение двух полос в сторону Новосибирска. Предположительно, авария произошла в районе Вшивой горке, что у заброшенного поста ДТП.

ДТП пробка трасса
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От редакции

Видели аварию?

Аноним, 08 января 2021 17:15
ОГРОМНАЯ пробка на ДЕСЯТКИ метров
То есть 2-3 машины в пробке чтоли?
Аноним, 08 января 2021 17:30
номера завешали?
Аноним, 08 января 2021 17:36
Там внизу еще осталась старая трасса. Почему бы ее не сохранить для таких случаев. Уж больно часто тут серьезные дтп происходят.

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