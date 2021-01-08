Кому грозит смерть без вакцины от коронавируса и нужно ли прививаться переболевшим, рассказала Малышева

Вакцинация не нужна детям, поскольку они "практически не болеют и не умирают от коронавируса".

Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram о группах россиян, которым крайне необходимо сделать прививку от коронавируса.

По ее словам, нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом.

"Особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50 процентов", — уточнила Малышева.



Также медик считает, что прививка от коронавирусной инфекции жизненно необходима людям старше 65 лет.

"Риск болеть крайне тяжело и погибнуть от коронавирусной инфекции у них самый высокий в популяции", — пояснила она.

Малышева отметила, что вакцинация не нужна детям, поскольку они "практически не болеют и не умирают от коронавируса".

"Дети не передают эту инфекцию взрослым. Кроме того все вакцины от коронавируса показаны лицам с 18 лет", — добавила врач.

Телеведущая также подчеркнула, что тем, кто переболел коронавирусом, делать вакцину не надо.