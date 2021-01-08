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Кому грозит смерть без вакцины от коронавируса и нужно ли прививаться переболевшим, рассказала Малышева

18:15 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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Вакцинация не нужна детям, поскольку они "практически не болеют и не умирают от коронавируса".

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Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram о группах россиян, которым крайне необходимо сделать прививку от коронавируса.
По ее словам, нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом.

"Особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50 процентов", — уточнила Малышева.

Также медик считает, что прививка от коронавирусной инфекции жизненно необходима людям старше 65 лет.

"Риск болеть крайне тяжело и погибнуть от коронавирусной инфекции у них самый высокий в популяции", — пояснила она.
Малышева отметила, что вакцинация не нужна детям, поскольку они "практически не болеют и не умирают от коронавируса".

"Дети не передают эту инфекцию взрослым. Кроме того все вакцины от коронавируса показаны лицам с 18 лет", — добавила врач.
Телеведущая также подчеркнула, что тем, кто переболел коронавирусом, делать вакцину не надо.

COVID-19 коронавирус пандемия теледоктор шоумен Елена Малышева
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От редакции

Будете ставить прививку?

Аноним, 08 января 2021 19:22
НВР: "Будете ставить прививку?"

Ни в коем случае!
Аноним, 08 января 2021 19:26
"Дети не передают инфекцию взрослым"
Так какого же тогда органа детей заставляют одевать маски? И вообще, когда заканчивается детский возраст в этом случае?

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