Проверили «Аквамир» и «Сибирский молл» на ковид нарушения в Новосибирске. Что нашли?

Замечания по соблюдению санитарных требований устранены в новосибирском аквапарке после проверок

Ряд нарушений санитарно-эпидемических требований, выявленных 3 января 2021 года в ходе проверки Роспотребнадзора, устранен в новосибирском аквапарке «Аквамир», вместе с тем в ТРК «Сибирский молл» выявлены новые нарушения, за которые арендаторам могут грозить штрафы.

Такие результаты показала очередная проверка соблюдения режима повышенной готовности, проведенная 8 января совместно полицией, Роспотребнадзором и министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерством культуры Новосибирской области.

В ходе рейдовых мероприятий в аквапарке, нарушений не выявлено, сотрудники находятся в масках, столы в зоне кафе расставлены с учетом требований безопасного расстояния. Сотрудниками Роспотребнадзора проверено исполнение ранее выданных предписаний: все они устранены, а именно нанесена разметка на полу для соблюдения условий социального дистанцирования, представлены дезинфицирующие средства надлежащего качества, есть документация (паспорта) на облучатели (рециркуляторы). В мокрых зонах аквапарка, а также в кафе установлены облучатели (рециркуляторы), санитайзеры с дезинфицирующими средствами для посетителей.

В отношении арендаторов ТРК «Сибирский молл» составлен ряд протоколов за выявленные нарушения. Так в отделе мармелада «Капитан флинт», в отделе одежды Modis выявлены нарушения части 2 статьи 6.3 – отсутствуют обеззараживающие лампы. Нарушителям могут грозить штрафы.

Профилактическими мероприятиями с участием региональных министерств в праздничные дни охвачены предприятия торговли, строительства, транспорта, гостиницы и т.д. Сегодня также проходят проверки на станциях новосибирского метрополитена, в офисах продаж строительных компаний, в расчетно-кассовых центрах управляющих кампаний в сфере ЖКХ, а также в объектах временного размещения (гостиницах, отелях, хостелах).

Напомним, что Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания 21 декабря поручил оперативно усилить работу по соблюдению мер санитарной безопасности в торговых объектах.

Источник: nso.ru