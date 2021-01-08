Точный прогноз на субботу 9 января 2021 года для каждого знака зодиака в отдельности

Гороскоп на 9 января 2021 года

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

День может быть очень тяжелым. Для мужчин-Козерогов новое знакомство не окажется длительным. Недоверие к сильным эмоциям и сдержанность в сердечных увлечениях, а также ревность или, наоборот, измена, могут осложнить отношения со спутницей. Женщинам-Козерогам следует обратить больше внимания на состояние своего здоровья: соблюдать режим питания, отдыха и сна.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)



День символизирует эмоциональную напряженность, просчеты в работе и ошибки в выборе партнеров. Интуиция будет иметь тенденцию к ослаблению. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Вероятно, общее неудовлетворение и желание отрешиться от надоевших будней. Не поддавайтесь негативным мыслям и чувствам. Ни в коем случае не теряйте оптимизма.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

День символизирует жизненный выбор. Многие Рыбы почувствуют себя своими среди чужих и чужими среди своих. Вероятно, что вы получите предложение перейти на новую работу. Не спешите его принимать, взвесьте все плюсы и минусы. Возможно, предложенная деятельность не совпадает с вашим пониманием ценностей в этой жизни. Не идите на сделку со своей совестью. Вероятность угнетенного состояния и нервозности.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Бюджет медленно, но верно улучшается. Звезды предлагают вам именно сегодня начинать налаживание контактов с деловыми партнерами. Однако окончательный результат дел будет зависеть только от вашей работоспособности. Во второй половине дня возможны легкие ссоры с близкими людьми.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Судьба дает вам шанс улучшить свое финансовое положение. День складывается благоприятно, поэтому вы сможете проявить себя в самых разных сферах деятельности. Энергетический, творческий и сексуальный потенциал Тельца возрастает. Особенно это касается женщин. У них могут появиться новые романтические увлечения. Мужчинам звезды советуют уделить внимание ранее начатым проектам. Необходимо более серьезно относиться к своим рабочим обязанностям. Это позволит несколько улучшить финансовое положение. Возможно, вы получите значительную сумму, которую лучше вложить в выгодные проекты.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)



Гармония и любовь в вашем доме скажутся на финансовом положении. Уверенность, которую вы почерпнете в семье, поможет вам находить верные решения по важным вопросам. Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Жизнь сама подскажет вам нужный выход. Энергетический, творческий и сексуальный потенциал Близнецов возрастает. Особенно это касается мужчин.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Это день перемен, переговоров, свободы и новых контактов. Ваше финансовое положение может несколько улучшиться. Возможно, вы по- лучите значительную сумму, которую лучше вложить в выгодные предприятия. Но прежде всего постарайтесь освободиться от зависимости. В первой половине дня успеху в делах может помешать излишняя жесткость, во второй — спешка.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Сегодня ваш жизненный потенциал находится на невысоком уровне, что не позволит проявить деловые способности и организаторские таланты достаточно широко. Не пытайтесь сейчас достичь новых рубежей, не ставьте глобальных задач. Звезды не рекомендуют также пока менять место работы или искать дополнительный заработок в иных сферах деятельности — вероятны обман или несбывшиеся надежды.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Бюджет медленно, но верно улучшается. Сегодня не следует заниматься чем-то новым. Лучше разберите старые бумаги, обратитесь к своим записям, возможно, что теперь они как никогда актуальны. Этот день благоприятен для разрешения спорных вопросов и судебных дел.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)



Благоприятный день для тех, кто собрался привести начатые дела к конкретному результату. Возрастет энергетический, творческий и сексуальный потенциал Весов. Во второй половине дня возможны осложнения в общении с родственниками.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Тяжелый день, неблагоприятный для заключения сделок, покупок и выяснения отношений, сложных операций. Вы с трудом войдете в рабочий ритм. Вероятность угнетенного состояния и нервозности. Вам лучше собраться с мыслями, а жизнь сама подскажет нужный выход из создавшейся ситуации. Во второй половине дня отмените все визиты, не жалейте времени для сна.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Благодаря покровительству Юпитера ваше финансовое положение может несколько улучшиться. Развитое чувство ответственности, склонность к точным математическим расчетам приведут к успеху в сфере профессиональной деятельности или значительно поднимут ваш авторитет в глазах начальства и коллег. Вечером вероятны романтическая встреча или новое знакомство, которые перерастут в серьезные отношения. Сон исполнится через неделю.

Источник: supercook.ru