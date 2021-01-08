Раннее бронирование путевок в Крым на 2021 году

Акция Раннее бронирование, пожалуй, самая выгодная акция для любого путешественника или просто отдыхающего. Многие туроператоры предлагают приобрести путевку в гостиницу или санаторий на лето при оплате в январе - марте с хорошей скидкой. Есть реальный шанс купить тур со скидкой до 50%

Почему раннее бронирование:



Забронировав тур заранее, вы фиксируете его стоимость и не рискуете остаться без отпуска в результате внезапных колебаний спроса.Мгновенное подтверждение вашей брони и высокая вероятность подтверждения дефицитных отелей.Возможность выбрать лучший отель, в который через пару месяцев уже не будет представляться возможным попасть.Бронируя тур заранее, вы можете получить приятные подарки от отеля.Вы не спешите, у вас есть отличная возможность спланировать и принять продуманное сбалансированное решение, где провести лучший отдых.Действительно большой выбор путевок.

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• Отель Форум 4*



Вылет 04.06 на 6 дней цена от 25 507 руб.

• Туристско-оздоровительный комплекс Маяк, Феодосия

Заезд 04.06 на 6 дней цена на двоих от 14 890 руб, с перелетом от 24 151 руб.

• Вилла Отрадное, Ялта

Вылет 04 июня на 7 дней цена на двоих 29 803 руб.

• Санаторий Алуштинский, Алушта

Вылет 4 июня на 6 дней цена на двоих 26 451 руб.

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