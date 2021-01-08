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Раннее бронирование путевок в Крым на 2021 году

17:24 08.01.2021
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Акция Раннее бронирование, пожалуй, самая выгодная акция для любого путешественника или просто отдыхающего.

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Акция Раннее бронирование, пожалуй, самая выгодная акция для любого путешественника или просто отдыхающего. Многие туроператоры предлагают приобрести путевку в гостиницу или санаторий на лето при оплате в январе - марте с хорошей скидкой. Есть реальный шанс купить тур со скидкой до 50%

Почему раннее бронирование:

Забронировав тур заранее, вы фиксируете его стоимость и не рискуете остаться без отпуска в результате внезапных колебаний спроса.
Мгновенное подтверждение вашей брони и высокая вероятность подтверждения дефицитных отелей.
Возможность выбрать лучший отель, в который через пару месяцев уже не будет представляться возможным попасть.
Бронируя тур заранее, вы можете получить приятные подарки от отеля.
Вы не спешите, у вас есть отличная возможность спланировать и принять продуманное сбалансированное решение, где провести лучший отдых.
Действительно большой выбор путевок.

Примеры предложений:
• Отель Форум 4*

Вылет 04.06 на 6 дней цена от 25 507 руб.

• Туристско-оздоровительный комплекс Маяк, Феодосия
Заезд 04.06 на 6 дней цена на двоих от 14 890 руб, с перелетом от 24 151 руб.

• Вилла Отрадное, Ялта
Вылет 04 июня на 7 дней цена на двоих 29 803 руб.

• Санаторий Алуштинский, Алушта
Вылет 4 июня на 6 дней цена на двоих 26 451 руб.

Еще большее путевок на нашем сайте.

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