Раннее бронирование путевок в Крым на 2021 году

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• Отель Форум 4*
• Туристско-оздоровительный комплекс Маяк, Феодосия
Заезд 04.06 на 6 дней цена на двоих от 14 890 руб, с перелетом от 24 151 руб.
• Вилла Отрадное, Ялта
Вылет 04 июня на 7 дней цена на двоих 29 803 руб.
• Санаторий Алуштинский, Алушта
Вылет 4 июня на 6 дней цена на двоих 26 451 руб.
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