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Жертвой группового изнасилования стала 13-летняя девочка

17:51 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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Шестиклассница обратилась в полицию через несколько дней после происшествия, рассказав, что над ней надругались пятеро мужчин.

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Школьница заявила о групповом изнасиловании

13-летняя девочка из Москвы сообщила полицейским, что стала жертвой группового изнасилования.

По словам ребенка, 4 декабря над ней надругались пятеро мужчин в доме ее опекуна. Но к врачу она обратилась лишь 29 декабря, в полицию она пошла 6 января.

Также к правоохранителям с заявлением об изнасиловании девочки обратилась и опекун потерпевшей, которая воспитывает ее после смерти родителей. Она рассказала, что шестиклассница ушла из дома, при чем такое наблюдалось за девочкой уже не первый раз.

Сейчас полицейские проверяют обращение девочки, передает РЕН ТВ.

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