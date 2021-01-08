Какие фейки о коронавирусе были самыми популярными. Их волну пресекла Генпрокуратура

По данным надзорного ведомства, пик распространения недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции пришелся на март, апрель и май 2020 года

Количество недостоверных сообщений в интернете о ситуации с коронавирусом сократилось по сравнению с началом пандемии, когда был отмечен их всплеск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, отвечая на запрос агентства.

"В настоящее время фейки, связанные с коронавирусом, направляются на блокировку не часто, что может свидетельствовать о приобретенных населением знаниях относительно происхождения данной инфекции, способах ее профилактики и лечения, а также о принимаемых органами власти мерах", - отметили в Генпрокуратуре. По данным надзорного ведомства, пик распространения недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции пришелся на март, апрель и май 2020 года, а летом был отмечен спад подобной информационной активности.

Среди основных сюжетов ложных новостей в Генпрокуратуре выделили следующие: "о сокрытии властями и медицинскими организациями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертвах, о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограничения прав граждан либо с целью организации госпереворота, а также о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни".

"В последнее время стали чаще публиковаться видеоматериалы, изготовленные в виде документальных сюжетов, в которых излагаются разного рода конспирологические теории, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции", - сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, выявлялись сайты по продаже поддельных пропусков для беспрепятственного перемещения по Москве и другим регионам, также имели место факты создания злоумышленниками интернет-ресурсов для незаконного взыскания штрафов за нарушение режима самоизоляции.

В целом 2020 год стал рекордным по выявленным фейкам в интернете, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире коронавирусной инфекции. "По состоянию на 30 ноября 2020 года Генеральной прокуратурой РФ в Роскомнадзор направлено свыше 300 требований об ограничении доступа к распространяемой с нарушением закона информации в сети Интернет, из которых 140 - для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции и связанной с ее распространением ситуацией", - сообщили в Генпрокуратуре.

За весь 2019 год в Роскомнадзор было направлено 134 требования, из них лишь 12 в отношении фейков.