Какие фейки о коронавирусе были самыми популярными. Их волну пресекла Генпрокуратура

Количество недостоверных сообщений в интернете о ситуации с коронавирусом сократилось по сравнению с началом пандемии, когда был отмечен их всплеск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, отвечая на запрос агентства.
"В настоящее время фейки, связанные с коронавирусом, направляются на блокировку не часто, что может свидетельствовать о приобретенных населением знаниях относительно происхождения данной инфекции, способах ее профилактики и лечения, а также о принимаемых органами власти мерах", - отметили в Генпрокуратуре. По данным надзорного ведомства, пик распространения недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции пришелся на март, апрель и май 2020 года, а летом был отмечен спад подобной информационной активности.
Среди основных сюжетов ложных новостей в Генпрокуратуре выделили следующие: "о сокрытии властями и медицинскими организациями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертвах, о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограничения прав граждан либо с целью организации госпереворота, а также о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни".
"В последнее время стали чаще публиковаться видеоматериалы, изготовленные в виде документальных сюжетов, в которых излагаются разного рода конспирологические теории, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции", - сообщили в Генпрокуратуре.
Кроме того, выявлялись сайты по продаже поддельных пропусков для беспрепятственного перемещения по Москве и другим регионам, также имели место факты создания злоумышленниками интернет-ресурсов для незаконного взыскания штрафов за нарушение режима самоизоляции.
В целом 2020 год стал рекордным по выявленным фейкам в интернете, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире коронавирусной инфекции. "По состоянию на 30 ноября 2020 года Генеральной прокуратурой РФ в Роскомнадзор направлено свыше 300 требований об ограничении доступа к распространяемой с нарушением закона информации в сети Интернет, из которых 140 - для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции и связанной с ее распространением ситуацией", - сообщили в Генпрокуратуре.
За весь 2019 год в Роскомнадзор было направлено 134 требования, из них лишь 12 в отношении фейков.
А где, по мнению прокуратуры, можно ознакомиться с официальными данными о происхождении данной "инфекции"?
Где найти официальную информацию, свидетельствующую в цифрах и процентном соотношении о наличии пандемии в стране и мире?
"...а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни."
Где официальное и научно обоснованное заключение о том, что принимаемые меры не излишни и ведут к снижению заболеваемости теми или иными заболеваниями?
Одним словом, все это лишь ограничивает свободу слова и мнений, которые являются главным достоянием свободного общества в демократическом государстве.