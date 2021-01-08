Увеличил до 712 млрд рублей и продлил до 2025 года госпрограмму развития Крыма кабмин

В планах на ближайшие годы сооружение водопровода, разветвленное дорожное строительство на полуострове, расширение социальной инфраструктуры и другие проекты.

Крым

Правительство РФ увеличило финансирование госпрограммы развития Крыма в 1,7 раза до 712,05 миллиарда рублей, продлив срок действия самой программы до 2025 года.

Госпрограмма развития Крыма является составной частью федеральной целевой программы социально-экономического развития республики. В свою очередь ФЦП развития Крыма в июле уже была продлена до 2025 года. При этом общий объем ее финансирования вырос с 961,2 миллиарда рублей до 1 триллиона 257 миллиардов рублей.

Госпрограмма развития Крыма разбита на два этапа: первый - 2019-2022 и второй - 2023-2024. Финансирование госпрограммы увеличено на 282,96 миллиарда рублей, до 712,05 миллиардов рублей.

Напомним, в ближайшие годы стоит задача комплексного решения проблемы стабильного водоснабжения полуострова. В рамках намеченного плана мероприятий предполагается наполнить Межгорный гидроузел за счет части стока реки Салгир. На эти цели предусмотрено финансирование в объеме 5,7 миллиарда рублей. Также намечено строительство Чернореченского водохранилища до водопроводного узла в Севастополе.

Проект оценен в 9,5 миллиарда рублей. Еще 8,5 миллиарда будут направлены на строительство канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе. Кроме того, 7,9 миллиарда рублей будут адресованы на снижение потерь в водопроводных сетях, и 1,7 миллиарда рублей на строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода до Симферополя.

В планах на ближайшие годы также разветвленное дорожное строительство на полуострове, расширение социальной инфраструктуры и другие проекты.

Источник: РГ