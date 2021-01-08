За фальшивый техосмотр аннулирует карты автомобилей МВД с 2021 года

Закон предусматривает и другие изменения в процедуре техосмотра. Так, с 1 марта весь процесс будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут затем передавать в ЕАИС ТО.

Процесс выдачи карты будет фиксироваться на камеру С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле машины его не проходили.

Это следует из новой редакции Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При аннулировании карты отметка об этом будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). Операторам, выдавшим карту без реального техосмотра, грозит ответственность по статье КоАП "Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств" — штраф от ста до трехсот тысяч рублей.

Закон предусматривает и другие изменения в процедуре техосмотра. Так, с 1 марта весь процесс будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут затем передавать в ЕАИС ТО. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.