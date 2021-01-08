"До туалета не могла дойти": Как встретила Новый год пациентка ковидного госпиталя в Новосибирске

В новосибирских больницах сейчас 2000 свободных мест для зараженных коронавирусом. В распределитель №3 ежедневно поступает примерно 40 человек, 30 из них госпитализируют Это в разы меньше, чем в первую волну пандемии.

В ковидных госпиталях Новосибирска есть свободные койки

В инфекционных госпиталях Новосибирской области сегодня свободны более 40% мест. Отмечается снижение и общего количества заболевших, и тяжелых пациентов. Тем не менее, режим повышенной готовности сохраняется во всех медицинских организациях. Работу госпиталя больницы №3 в праздники проверила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Заместитель министра в первую очередь обходит палаты, интересуется у пациентов, как их лечат, как кормят, есть ли жалобы. Любовь Суворова идет на поправку, ей в больнице все нравится, особенно каша на завтрак. Женщину скорая помощь доставила в стационар с пневмонией в конце декабря. Новый год пришлось встретить в палате инфекционного госпиталя. Говорит, в 12 ночи крепко спала, было не до праздников. “Было тяжеловато. Я до туалета не могла дойти, за стенку держаться приходилось. Сейчас, конечно, намного лучше! Никакого сравнения”.

Этот госпиталь – один из распределительных центров. Трижды в неделю сюда привозят пациентов из нескольких районов Новосибирска с подозрением на коронавирусную инфекцию. Главный врач больницы №3 Александр Осадчий показывает, как сегодня работает приемное отделение. Там оформляют двух пациентов. В день сейчас поступает около 40 человек, уточняет главный врач, госпитализируют из них около 30. Тех, кому можно лечиться амбулаторно, – отпускают домой с назначениями.

“Когда осенью был пик заболеваемости, больше 100 человек к нам обращались ежедневно. Примерно вполовину сейчас нагрузка меньше на врачей. Сегодня у нас в госпитале 135 человек на 230 койках”, – уточняет Александр Осадчий. Действительно, в отделениях некоторые палаты стоят совсем пустые.

Год назад, еще до пандемии, больница получила новый цифровой рентгеновский аппарат. Когда летом больницу перепрофилировали в госпиталь, современное оборудование очень пригодилось. Снимок делают сразу при поступлении каждому пациенту. На экране компьютера лаборант показывает типичную двустороннюю пневмонию. Объем поражения легких можно рассмотреть детально.

“Этого вполне достаточно, чтобы оценить состояние больного. Также по двум снимкам с интервалом в несколько дней хорошо видна динамика – положительная идет или отрицательная. Это необходимо, чтобы корректировать терапию”, – объясняет Александр Осадчий.

В реанимации сегодня – 6 пациентов, рассказывает заведующая отделением Елена Захаревич. "В основном, пожилые к нам попадают, с сопутствующими заболеваниями. Но, бывает, и молодые. Мужчина 26 лет тяжелый был, но, к счастью, все хорошо закончилось, он выкарабкался”.

Все полки в шкафчике с медикаментами в отделении интенсивной терапии заполнены коробочками с лекарствами. Главный врач докладывает, что госпиталь оснащен полностью, в соответствии с нормативами. “Запасов средств защиты у нас на месяц вперед, лекарств тоже хватит до конца января. Закупки идут непрерывно”.

Заместитель министра поясняет, что такая же ситуация сейчас и в других стационарах Новосибирска и районах области. “Мы отмечаем снижение и количества заболевших коронавирусом, и количества обращений с ОРВИ и подозрением на пневмонию. Но мы работаем в режиме повышенной готовности. В ежедневном режиме, несмотря на праздничные дни, работают все поликлиники, скорая помощь в усиленном режиме. Также работает единая регистратура 124 по приему вызовов и записи к врачам. В колл-центре 112 дежурят наши врачи, которые проводят до 30 консультаций ежедневно”.

Особо Елена Аксенова отмечает, что в конце года в регионе начали проводить телемедицинские консультации для всех жителей области. Записаться на такую консультацию можно через сайт госуслуг, сообщили на сайте регионального минздрава. “Специалисты дежурят ежедневно. Человек в назначенное время может подключиться и получить консультацию. Пока их провели, к сожалению, немного, всего две. Возможно, не все люди еще знают о такой возможности”.