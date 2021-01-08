Правила жарки шашлыков ужесточились в 2021 году. Читайте об изменениях

Запрещено использовать как кладовку не только чердаки, но и подвалы, технические, цокольные этажи в многоэтажках. Вентиляционные камеры, подполья тоже нельзя использовать для хранения мебели, оборудования и прочего.

Правила коснутся не только жилых домов, но и дачных участков

В 2021 году в правилах пожарной безопасности появился ряд новых положений. Правила стали более жесткими, отметил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Гаджимурад Омаров. Так, россияне начиная с нового года не смогут использовать для хранения вещей не только чердаки, но и подвалы. Технические этажи будут запирать, а эвакуационные выходы, наоборот, оборудовать так, чтобы они открывались без ключа.

«Эти меры сопряжены с тем, что очень много возникает проблем, очень резко выросла статистика с пожарами, с несчастными случаями»,

Подробнее о новых правилах

1. Будет запрещено использовать как кладовку не только чердаки, но и подвалы, технические, цокольные этажи в многоэтажках. Вентиляционные камеры, подполья тоже нельзя использовать для хранения мебели, оборудования и прочего. Также не должно быть складов или ларьков в лифтовых холлах. Граждане могут жаловаться, если в их доме появился такой «накопитель» — противопожарные правила на их стороне.

2. Подвальные и цокольные этажи также не могут использоваться для организации детского досуга.

3. Чердаки, технические этажи, подвалы должны быть заперты, а место хранения ключей обозначено на табличке, вывешенной рядом.

4. Нельзя пользоваться неисправными газовыми приборами и оборудованием. Такие приборы и оборудование обязательно должны проходить регулярное техобслуживание — если этого не происходит, пользоваться ими также запрещается. Если гражданин не пускает в дом газовщиков для плановой проверки — ему могут запретить включать газовую плиту, пока он не проведет ее диагностику за свой счет.

5. С октября 2019 года введен запрет на разведение огня в жилых комнатах общежитий, номерах гостиниц, а также на балконах и лоджиях многоквартирных домов — с января 2021 года он усугубится обязанностью присматривать за источниками открытого огня. К ним законодатели относят свечи, непотушенные сигареты, керосиновые лампы. Оставил без присмотра — нарушил правило пожарной безопасности, гласит закон. Затуши — и уходи с балкона.

6. Если решетки на окнах и приямках у окон подвалов не открываются — это нарушение. Это может относиться и к решеткам на первом этаже, если окно или дверь на плане эвакуации указаны как эвакуационный выход.

7. Любые эвакуационные и аварийные выходы должны открываться наружу без ключа или иметь запор с функцией дистанционной разблокировки. Двери эваковыходов должны быть оборудованы доводчиками и уплотнениями.

8. За использование пиротехники и его последствия отвечает организатор «салюта», независимо от того, юрлицо это или обычный гражданин. Это ответственное лицо должно обеспечить безопасность (читаем инструкцию!) и убрать за собой: осмотреть площадку, на которой запускали петарды, и собрать сработавшие и несработавшие заряды.

9. Те дачники, которые любят побаловаться шашлыками на своем участке, должны соблюдать ряд правил:

— от мангала или жаровни до построек не менее 5 метров,

— площадку, на которой планируется установить приспособление для жарки шашлыка, нужно очистить от горючих материалов, веточки или тряпочки могут валяться не ближе чем в 2 метрах от мангала.

10. Если специальных приспособлений нет и планируется развести костер, это можно сделать в яме глубиной 30 см и более и диаметром в пределах метра. При этом минимальное расстояние до построек возрастает до 50 метров. Если неподалеку расположен хвойник или отдельные хвойные деревья, в том числе молодняк — нужно расположиться не менее чем в 100 метрах от них. К лиственному лесу или отдельно растущим лиственным деревьям можно развести костер ближе — в 30 метрах и более.

Ответственность за нарушения

Напомним, административные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности определяет статья 20.4 КоАП РФ. Они отличаются по размеру в зависимости от последствий, наступивших вследствие противоправных действий. Если установлен факт нарушения, но из-за него ничего не случилось — штраф составит 2-3 тыс. рублей. Если действует особый противопожарный режим, а гражданин его не соблюдает и нарушает правила — он заплатит за это 2-4 тыс. рублей.

Если в результате нарушения возник пожар, и чьему-то здоровью нанесен легкий или средней степени вред, пострадало чье-то имущество — с виновника взыщут 4-5 тыс. рублей. Более серьезные последствия пожара повлекут уголовное наказание для того, кто его вызвал: поджигатель будет обвинен по статье 219 Уголовного кодекса РФ.

Источник: Дума ТВ