Купить российскую вакцину от коронавируса страны Европы могут только с согласия еврокомиссии

По обновленному контракту с Pfizer и BioNTech Евросоюз закупит еще 300 миллионов доз в добавок к уже согласованным 300 миллионам.

Количество вакцин по текущим контрактам полностью покрывает нужды ЕС

Страны Евросоюза должны покупать вакцины от COVID-19 только через общеевропейские переговоры, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Так она ответила на вопрос о возможности закупки российской вакцины "Спутник V".

"Есть только один формат переговоров — общий для 27 государств — членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 миллиарда вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС", — сказала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что любая вакцина, поступающая на европейский рынок, должна пройти через процедуру утверждения и исследования в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

"То есть мы поставляем надежные и эффективные вакцины в более чем достаточных объемах", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Кроме того, глава Еврокомиссии анонсировала обновление контракта с Pfizer и BioNTech, согласно которому Евросоюз закупит еще 300 миллионов доз в добавок к уже согласованным 300 миллионам.

По ее словам, этого хватит для вакцинирования более 80 процентов населения стран ЕС.

Еврокомиссия официально одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech 21 декабря, через несколько дней начались поставки препарата в европейские страны. Вторую вакцину, от компании Moderna, власти ЕС разрешили применять 6 января. По этому контракту планируется закупить до 160 миллионов доз.

Кроме того, ЕК заключила соглашения на поставку вакцин с компаниями AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, впрочем, они пока еще не подали заявки для авторизации своих разработок на рынке ЕС.

Всего эти контракты позволят Евросоюзу получить порядка 2,3 миллиарда доз вакцины производства разных компаний.

Источник: РИА Новости