Отец-боксер издевался над 5-летним сыном, прививая ем любовь к спорту и делая из него гимнаста

В прокуратуру перед Новым годом обратилась мать мальчика, с жалобами на мужа, который на протяжении длительного времени жестоко обращался с ним, в результате чего ребенок получил травмы.

В Нижнем Новгороде экс-боксер избивал сына, прививая любовь к физкультуре

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в прокуратуру на мужа, по ее словам, бывший боксер избивал их 5-летнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в прокуратуре Нижегородской области.

Ранее в Сети появилась информация о том, что бывший боксер систематически мучил своего 5-летнего сына, пытаясь вырастить из него спортсмена и "привить любовь к физической культуре". В частности, сообщалось, что он решил сделать из сына гимнаста, растянул его в шпагат, а сверху на ноги поставил гири. В результате у мальчика зафиксированы перелом бедра, трещина в руке и другие травмы.

"В прокуратуру перед Новым годом обратилась мать мальчика, с жалобами на мужа, который бил ребенка", - заявила собеседница агентства, уточнив, что речь идет о бывшем боксере.

Прокуратура Приокского района провела проверку по обращению женщины, в ходе которой было установлено, что отец 5-летнего мальчика на протяжении длительного времени жестоко обращался с ним, в результате чего ребенок получил травмы.

"Материалы прокуратура направила в отдел полиции для решения вопроса об уголовном преследовании нерадивого отца. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - подчеркивается в сообщении прокуратуры Нижегородской области, размещенном на сайте ведомства.

Эту информацию агентству также подтвердили в региональном управлении МВД.

Отмечается, что ход расследования взят прокуратурой района на контроль.