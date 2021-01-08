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Кадыров сравнил себя с Трампом. В чем сходство?

21:11 08.01.2021 Фото: kremlin.ru
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отметил, что, если бы Трамп с уважением относился к демократии и правам человека, то "ничего такого, наверное, не произошло бы".

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Не пытайтесь найти внешних сходств с Трампом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что он и действующий президент США Дональд Трамп отныне похожи.

"Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы", — написал глава Чечни.

Он также отметил, что, если бы Трамп с уважением относился к демократии и правам человека, то "ничего такого, наверное, не произошло бы".

Ранее стало известно, что такие социальные сети, как Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заморозили аккаунты Трампа. Поводом для таких мер стали текстовые и видеообращения к протестующим, которые на этой неделе устроили погром в Капитолии.
Правоохранители применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Полиция города сообщила о пяти погибших в ходе протестов, в том числе и одном полицейском.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря 2017 года, напоминает РИА Новости. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщалось, что профиль недоступен.

Роскомнадзор после сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов Кадырова в социальных сетях. Позднее Facebook подтвердил, что причиной блокировки стало внесение Кадырова в санкционный список США.

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От редакции

Действительно есть схожесть?

Аноним, 08 января 2021 21:20
Сходство в непомерной наглости обоих, подкреплённое желанием везде выпячивать своё "Я"
Лишь бы помериться, у кого длиннее сроки правления и язык
Поросёнок Пётр, 08 января 2021 21:49
Рамзан Ахматович конечно же троллит, это в России возможно, что бы по окрику Президента все социальные сети встали по струнке, взяли под козырёк и начали что либо запрещать и блокировать. В бездуховной же Америке Президент не может приказать Цукербергу или Дорси заблокировать кого либо, под страхом отжима компании и высылки из страны (привет Павлу Дурову), скорее заблокируют его самого, что и вышло, временно правда, но, тем не менее.
История в целом интересная, американское общество и политическая система допускают, что президентом может стать даже такой жуликоватый и самовлюблённый болван как Трамп, но, эта же система позволяет его сменить, всего через 4 года, что и произошло, а если бы Трамп изменил Конституцию и сделал себя пожизненным и неприкосновенным? Невозможно представить, да?

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