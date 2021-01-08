Кадыров сравнил себя с Трампом. В чем сходство?

отметил, что, если бы Трамп с уважением относился к демократии и правам человека, то "ничего такого, наверное, не произошло бы".

Не пытайтесь найти внешних сходств с Трампом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что он и действующий президент США Дональд Трамп отныне похожи.

"Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы", — написал глава Чечни.

Он также отметил, что, если бы Трамп с уважением относился к демократии и правам человека, то "ничего такого, наверное, не произошло бы".

Ранее стало известно, что такие социальные сети, как Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заморозили аккаунты Трампа. Поводом для таких мер стали текстовые и видеообращения к протестующим, которые на этой неделе устроили погром в Капитолии.

Правоохранители применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Полиция города сообщила о пяти погибших в ходе протестов, в том числе и одном полицейском.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря 2017 года, напоминает РИА Новости. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщалось, что профиль недоступен.

Роскомнадзор после сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов Кадырова в социальных сетях. Позднее Facebook подтвердил, что причиной блокировки стало внесение Кадырова в санкционный список США.