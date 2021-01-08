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Скандал вокруг "Сталинской шаурмы" разразился в Москве: Закон не запрещает

21:46 08.01.2021 Фото: Соцсети
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Создатели заведения выдержали стиль: персонал носит форму НКВД, а в меню фигурируют помимо «вождя народов», Лаврентий Берия и Никита Хрущев.

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Не просто хайп, а очередной раунд символического «контрнаступления» советской символики

На «Войковской» (Северный округ Москвы) в конце прошлого года открылась — а в праздники была замечена публикой — новая точка по продаже шаурмы, в названии и логотипе которой недвусмысленно фигурирует Иосиф Сталин. Ее создатели выдержали стиль: персонал носит форму НКВД, а в меню фигурируют все те же одиозные имена: помимо «вождя народов», упоминаются Лаврентий Берия и Никита Хрущев.

Вокруг заведения немедленно разгорелся скандал в соцсетях — но, кажется, его авторы руководствовались не только соображениями рекламы, но и почувствовали новый идеологический тренд: в декабре Сталин уже фигурировал в рекламных кампаниях, а Феликса Дзержинского опять предлагают вернуть на Лубянскую площадь.

«Сталинская шаурма» - не ресторан и даже не закрытое кафе, а обычный застекленный ларек-витрина, где продают еду на вынос. После того, как фото новой точки появилось в соцсетях, пользователи уже накидали массу вариантов дополнения меню в «том еще» стиле: от кукурузных початков «Царица полей» (товарищ Хрущев, конечно, разоблачал товарища Сталина в 1956 году, но ведь при жизни генсека он был одним из самых верных сталинцев) до кофе «репрессо». Это не говоря уже о версиях происхождения мяса в шаурме — плохие шутки, но, согласимся, напрашиваются.

– Название скандальное, но ничего особенно страшного в этом нет, - рассказал «МК» сотрудник управы Войковского района, на территории которого расположена шаурма. – Если людям это не понравится, они останутся без клиентов и закроются. А вообще, существует же торт «Наполеон», а он тоже, знаете, был жестоким правителем. Или была группа «Чингисхан», тоже то еще название. С момента смерти Сталина прошло уже почти 70 лет, это было очень давно, для нынешних поколений это просто фигура из истории.

Напомним, торт «Наполеон» - а точнее, пирожные с таким названием — по одной из версий, появились в 1912 году на празднествах в честь столетия победы над французами в Отечественной войне и были первоначально треугольной — в честь любимой шляпы императора — формы. Иными словами, поедание «Наполеона» было символическим жестом уничтожения знаменитого врага — тогда как «сталинская шаурма» наполнена совсем другим смыслом, усатый вождь тут выступает в качестве не еды, а гаранта качества.

– Название, прямо скажем, глупое, хотя законом и не запрещённое, - констатирует житель района, журналист и кулинар Дмитрий Михайлин. - Шаурма - арабско-турецкая штука, она не имеет отношения ни к Грузии, ни к советскому, а Сталин абсолютно ничем себя не проявил в этой части Москвы. Буду ли я, как местный житель, игнорировать эту шаурмячечную? Буду, потому что я в принципе не ем шаурму. Буду ли я протестовать против этого названия? Нет, не буду. Если бы они назвали свой ларёк, скажем, «Зоя» - с намеком на Зою Космодемьянскую, которая тут жила - я бы лично выбил им все стекла. А десакрализировать Сталина, может, даже и полезно.

В связи с этим скандалом, разумеется, вспомнили историю ныне закрытой шашлычной «Антисоветская» - она существовала напротив гостиницы «Советская» много десятилетий и называлась так сугубо неофициально, но как только название — придуманное посетителями из прогрессивных советских кругов — было вынесено на вывеску, нашлись недовольные. В частности, решающую роль в скандале, завершившемся закрытием заведения, сыграл скончавшийся недавно Владимир Долгих, в советское время — член ЦК КПСС, а в наши дни глава Совета ветеранов Москвы.

Интрига нынешнего момента состоит в том, найдутся ли сейчас достаточно влиятельные люди в Москве, которые выступят решительно против «кулинарного сталинизма».

Пока что, судя по новостям последних месяцев, происходит своего рода проверка «антисталинистского консенсуса», сформированного еще в позднесоветское время, на прочность: так, на фасаде Московского дворца молодежи на «Фрунзенской» в декабре была размещена реклама с изображением Сталина, который также рекламировал шаурму: на плакате «вождь народов» обещал «расстрелять за качество» продукта. Кроме того, снова звучат предложения вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому — а вот, например, инициативы о захоронении тела Владимира Ленина или переименования все того же Войковского района раз за разом заканчиваются ничем.

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От редакции

Ностальгируете по СССР?

Аноним, 08 января 2021 22:22
Подмена понятий когда СИБЛАГи и ГУЛАГи пытаются вывернуть на изнанку, выставив их детской шалостью или вот такими "окнами овертона" якобы безобидной шаурмячкой. Окно Овертона — это степень восприятия обществом тех или иных явлений. К примеру, если сказать, что в нашей стране людоедство является нормой, то окружающие покрутят пальцем у виска или промолчат, сделав соответствующие выводы. Это значит, что степень восприятия данного явления по окну Овертона находится на уровне «немыслимо». Однако, как известно, в Африке до сих пор есть племена, которые успешно это, если можно так выразиться, тип питания практикуют. И если там озвучить идею съесть человека, то она будет принята радостными возгласами. То есть, в этом обществе такой тип питания находится на уровне «действующая норма». Это базовый принцип оценки любого явления по окну Овертона. Первой ступенью передвижения окна Овертона является юмор. Высмеяв то или иное неприемлемое обществом явление, его можно перевести из разряда «немыслимого» в разряд «радикального», а затем постепенно в разряд «приемлемого». Постоянно транслируя шутки на тему чего-либо недопустимого в обществе, можно приучить людей к тому, что данное явление присутствует в нашей жизни, например коррупция, алкоголизм высмеивались в ссср в журнале крокодил, и степень его неприятия постепенно будет становиться всё менее острой. Сегодня коррупционеров или алкоголиков просто не замечают. Методика юмора действует и в обратном порядке: высмеяв какую-либо действующую социальную норму, можно подвергнуть сомнению, что это нормально. К примеру, высмеяв трезвость или целомудрие, можно заставить людей сомневаться, что это нормальный образ жизни. Когда же общество перестало всерьёз воспринимать эту проблему, тогда начались уже более серьёзные дискуссии, аргументы и так далее. Когда транслируется информация о том, что половая распущенность это конечно «спорный» вопрос, но вот есть люди, которые считают это нормой. На эту тему выпускаются фильмы типа Интердевочка, снимаются передачи. Люди, привыкшие думать иначе, поначалу конечно плюются, но подсознательно начинают принимать, что всё-таки тенденция такая в обществе есть и с этим ничего не сделаешь. Так из разряда «радикальных» явление переходит в разряд «приемлемых». На этом этапе явление переходит в разряд «разумных». Постепенно из разряда «разумных» явление переходит в разряд «стандартных». Всё больше людей интересуется, так сказать, новым веянием моды. В обществе постепенно стихает осуждение мировоззрения, которое ещё недавно было немыслимым. На этом этапе те, кто противодействуют насаждаемой тенденции, постепенно переходят в разряд меньшинства. И те, кого ещё недавно осуждало общество, постепенно становятся «нормальными», а вот их оппоненты — радикальными фанатиками. На завершающем этапе явление из разряда «стандартных» переходит в разряд «действующей нормы». Это окончательное формирование превалирующего мировоззрения в обществе. Теперь явление считается общепринятой нормой и каждый, кто ему противодействует, объявляется в лучшем случае странным. Возвращаясь к примеру с сексуальной распущенностью, на этом этапе нравственность, целомудрие и ответственность за свои поступки — объекты для насмешек. А те, кто не принимают новое мировоззрение, становятся изгоями, которые, как точно подметил Булгаков, «либо тяжело больны, либо втайне ненавидят окружающих».
Поросёнок Пётр, 08 января 2021 22:29
Предлагаю так же открыть пивной бар "Hitler" и секс-шоп "Чикатило", почему нет? Закон не запрещает.

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