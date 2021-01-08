Скандал вокруг "Сталинской шаурмы" разразился в Москве: Закон не запрещает

Не просто хайп, а очередной раунд символического «контрнаступления» советской символики

На «Войковской» (Северный округ Москвы) в конце прошлого года открылась — а в праздники была замечена публикой — новая точка по продаже шаурмы, в названии и логотипе которой недвусмысленно фигурирует Иосиф Сталин. Ее создатели выдержали стиль: персонал носит форму НКВД, а в меню фигурируют все те же одиозные имена: помимо «вождя народов», упоминаются Лаврентий Берия и Никита Хрущев.

Вокруг заведения немедленно разгорелся скандал в соцсетях — но, кажется, его авторы руководствовались не только соображениями рекламы, но и почувствовали новый идеологический тренд: в декабре Сталин уже фигурировал в рекламных кампаниях, а Феликса Дзержинского опять предлагают вернуть на Лубянскую площадь.

«Сталинская шаурма» - не ресторан и даже не закрытое кафе, а обычный застекленный ларек-витрина, где продают еду на вынос. После того, как фото новой точки появилось в соцсетях, пользователи уже накидали массу вариантов дополнения меню в «том еще» стиле: от кукурузных початков «Царица полей» (товарищ Хрущев, конечно, разоблачал товарища Сталина в 1956 году, но ведь при жизни генсека он был одним из самых верных сталинцев) до кофе «репрессо». Это не говоря уже о версиях происхождения мяса в шаурме — плохие шутки, но, согласимся, напрашиваются.

– Название скандальное, но ничего особенно страшного в этом нет, - рассказал «МК» сотрудник управы Войковского района, на территории которого расположена шаурма. – Если людям это не понравится, они останутся без клиентов и закроются. А вообще, существует же торт «Наполеон», а он тоже, знаете, был жестоким правителем. Или была группа «Чингисхан», тоже то еще название. С момента смерти Сталина прошло уже почти 70 лет, это было очень давно, для нынешних поколений это просто фигура из истории.

Напомним, торт «Наполеон» - а точнее, пирожные с таким названием — по одной из версий, появились в 1912 году на празднествах в честь столетия победы над французами в Отечественной войне и были первоначально треугольной — в честь любимой шляпы императора — формы. Иными словами, поедание «Наполеона» было символическим жестом уничтожения знаменитого врага — тогда как «сталинская шаурма» наполнена совсем другим смыслом, усатый вождь тут выступает в качестве не еды, а гаранта качества.

– Название, прямо скажем, глупое, хотя законом и не запрещённое, - констатирует житель района, журналист и кулинар Дмитрий Михайлин. - Шаурма - арабско-турецкая штука, она не имеет отношения ни к Грузии, ни к советскому, а Сталин абсолютно ничем себя не проявил в этой части Москвы. Буду ли я, как местный житель, игнорировать эту шаурмячечную? Буду, потому что я в принципе не ем шаурму. Буду ли я протестовать против этого названия? Нет, не буду. Если бы они назвали свой ларёк, скажем, «Зоя» - с намеком на Зою Космодемьянскую, которая тут жила - я бы лично выбил им все стекла. А десакрализировать Сталина, может, даже и полезно.

В связи с этим скандалом, разумеется, вспомнили историю ныне закрытой шашлычной «Антисоветская» - она существовала напротив гостиницы «Советская» много десятилетий и называлась так сугубо неофициально, но как только название — придуманное посетителями из прогрессивных советских кругов — было вынесено на вывеску, нашлись недовольные. В частности, решающую роль в скандале, завершившемся закрытием заведения, сыграл скончавшийся недавно Владимир Долгих, в советское время — член ЦК КПСС, а в наши дни глава Совета ветеранов Москвы.

Интрига нынешнего момента состоит в том, найдутся ли сейчас достаточно влиятельные люди в Москве, которые выступят решительно против «кулинарного сталинизма».

Пока что, судя по новостям последних месяцев, происходит своего рода проверка «антисталинистского консенсуса», сформированного еще в позднесоветское время, на прочность: так, на фасаде Московского дворца молодежи на «Фрунзенской» в декабре была размещена реклама с изображением Сталина, который также рекламировал шаурму: на плакате «вождь народов» обещал «расстрелять за качество» продукта. Кроме того, снова звучат предложения вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому — а вот, например, инициативы о захоронении тела Владимира Ленина или переименования все того же Войковского района раз за разом заканчиваются ничем.