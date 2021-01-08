После гибели 3-летнего мальчика под рухнувшим потолком в доме СК возбудил дело

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка в результате обрушения потолка в частном доме, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика в результате разрушения крыши дома в Барышском районе (ч. 1 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадала и госпитализирована восьмилетняя сестра мальчика.
Ранее сообщалось, что один ребенок погиб и еще один получил травмы в результате обрушения потолка в прихожей частного дома в поселке Барыш Ульяновской области.