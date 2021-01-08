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После гибели 3-летнего мальчика под рухнувшим потолком в доме СК возбудил дело

20:05 08.01.2021 Фото: vk.com
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В результате происшествия пострадала и госпитализирована его 8-летняя сестра. Трагедия произошла в Ульяновской области.

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В Ульяновской области завели дело после смерти ребёнка из-за обрушения

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка в результате обрушения потолка в частном доме, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика в результате разрушения крыши дома в Барышском районе (ч. 1 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадала и госпитализирована восьмилетняя сестра мальчика.

Ранее сообщалось, что один ребенок погиб и еще один получил травмы в результате обрушения потолка в прихожей частного дома в поселке Барыш Ульяновской области.

возбуждено уголовное дело погиб сестра
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