Раскрыли состояние здоровья Басилашвили и Фрейндлих, попавших в больницу с коронавирусом

Сроки выписки знаменитых актеров из медучреждения в их родном БДТ не уточнили.

Большой Драматический Театр

Состояние народных артистов СССР Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих, которые были госпитализированы в Санкт-Петербурге с коронавирусом, стабильное. Как сообщили ТАСС в Большом драматическом театре (БДТ) имени Георгия Товтоногова, Басилашвили могут выписать в ближайшее время, также врачи отмечают улучшение состояния у Фрейндлих.

"Состояние стабильное у обоих. Мы рассчитываем, что Олег Валерианович [Басилашвили] в ближайшее время будет выписан домой, у Алисы Бруновны [Фрейндлих] врачи отмечают постепенное улучшение", - сказали в театре.

Сроки выписки из медучреждения в театре не уточнили.

25 декабря Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом. В БДТ после этого сообщали, что актриса находилась в реанимационной палате, где она получала кислородную поддержку.

Басилашвили был госпитализирован с коронавирусом в больницу №40 2 января, а его жена с тем же диагнозом - 3 января. Дочь артиста Ксения Басилашвили сообщала ТАСС, что он чувствует себя нормально и не получает специального лечения, однако врачи решили оставить его в больнице для прохождения терапии.