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"Китай - это страшно! А тут еще Россия": Японцы обвинили свое правительство в трусости

22:07 08.01.2021 Фото: pixabay.com
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Совместное патрулирование российских и китайских бомбардировщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошло 22 декабря 2020 года и напугало жителей Японии.

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Японские пользователи соцсетей обеспокоенны территориальной целостностью своего маленького государства

Японские читатели поспорили в комментариях к материалу военного эксперта на портале Yahoo News Japan. Аналитик написал статью о прошедшем в конце декабря совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пользователи предположили, что целью авиапатруля была демонстрация силы Москвы и Пекина, хотя в Минобороны России подчеркивали, что мероприятие не несло угрозы третьим странам и проводилось в рамках реализации положений плана военного сотрудничества двух государств.

Думаю, что со временем Китай захватит наши острова Сенкаку, а Россия нам "северные острова" никогда не отдаст. <…> С нынешним правительством здесь вряд ли будет что-то достигнуто. Я полагаю, что постепенно окружающие страны много растащат у Японии "по кусочку"", — предположил один из читателей.

"Китай — это страшно! А тут еще и Россия! <…> Думаю, нам следует еще больше укрепить японско-американский союз!" — призвал другой пользователь.

"С Россией шутить не надо", — согласились с ним в комментариях.

"А японское правительство помалкивает в тряпочку. Ни одного заявления. Испугалось?" — спросил читатель.

"Японии нужно увеличить свои военные расходы в пять раз. Численность сил самообороны тоже нужно увеличить впятеро", — убежден пользователь.

"И кому вы это предлагаете? Маленькой Японии, у которой нет никаких своих сырьевых ресурсов? Которая уже однажды была побеждена в войне? Мне прискорбно слышать ваши глупости!" — поспорили в комментариях.

Совместное патрулирование российских и китайских бомбардировщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошло 22 декабря минувшего года. На отдельных этапах маршрута ВВС Японии поднимали в воздух истребители F-15 для сопровождения самолетов. Согласно заявлению Минобороны, полет проходил строго в рамках международного права, границы государств нарушены не были.

Источник: РИА Новости

ВВС Китай. комментарии острова россия территории япония
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