Причины крушения самолета Piper. Трое погибли, ребенок выжил в авиакатастрофе под Питером

Самолет, упавший в Ленобласти, столкнулся с другим воздушным судном в воздухе

Самолет, который упал в Ленинградской области, столкнулся до инцидента с другим самолетом в воздухе, сообщили ТАСС в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13:38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13:39 мск. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40 мск. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал", - сказала представитель ведомства.

В прокуратуре также подтвердили информацию о гибели троих человек, которые находились на борту самолета Piper.

По факту инцидента транспортная прокуратура начала проверку. "На место происшествия с целью проведения проверочных мероприятий и координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин. Ход и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова", - отметили в ведомстве.

Инцидент произошел в пятницу днем в районе аэродрома Гостилицы.