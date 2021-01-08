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Причины крушения самолета Piper. Трое погибли, ребенок выжил в авиакатастрофе под Питером

21:22 08.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По предварительным данным, пилот воздушного судна Cessna без пассажиров осуществил взлет. Произошло столкновение.

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Самолет, упавший в Ленобласти, столкнулся с другим воздушным судном в воздухе

Самолет, который упал в Ленинградской области, столкнулся до инцидента с другим самолетом в воздухе, сообщили ТАСС в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13:38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13:39 мск. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13:40 мск. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал", - сказала представитель ведомства.

В прокуратуре также подтвердили информацию о гибели троих человек, которые находились на борту самолета Piper.

По факту инцидента транспортная прокуратура начала проверку. "На место происшествия с целью проведения проверочных мероприятий и координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин. Ход и результаты проверки находятся на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова", - отметили в ведомстве.

Инцидент произошел в пятницу днем в районе аэродрома Гостилицы.

аэродром крушение легкомоторный самолет погибли
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