Забиты ковидные госпитали: ЧС объявил из-за коронавируса мэр Лондона

Он отметил, что если немедленно не предпринять необходимые меры, служба здравоохранения будет перегружена и погибнет еще больше людей. Ситуация вышла из-под контроля.

Английский штамм отличается повышенной скоростью распространения

Мэр Лондона Садик Хан назвал критической ситуацию с коронавирусом в городе в связи с угрозой переполнения больниц. Об этом говорится в его заявлении. По его словам, у каждого 30-го жителя Лондона сейчас COVID-19

«Ситуация в Лондоне сейчас критическая, распространение вируса вышло из-под контроля. Число случаев заболевания возросло и сейчас в наших больницах находится на треть больше пациентов, чем во время пика эпидемии в апреле 2020 года», — заявил мэр.

Он отметил, что если немедленно не предпринять необходимые меры, служба здравоохранения будет перегружена и погибнет еще больше людей. По словам Хана, в ближайшие две недели в Лондоне могут закончиться койки для пациентов, если только распространение вируса не замедлится.

«Я умоляю лондонцев оставаться дома и ехать куда-то только в случаев крайней необходимости. Оставайтесь дома, чтобы защитить себя, свою семью, друзей и других жителей, а также нашу систему здравоохранения», — сказал он.

4 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил объявил третий локдаун в Англии. Людям запрещено покидать дома без крайней необходимости. За последнюю неделю коронавирус выявили у более 400 тысяч жителей Великобритании, почти 5 тысяч человек умерли.