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Ольга Бузова и Давид Манукян поженились

22:27 08.01.2021 Фото: Инстаграм
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На помолвку с Давидом Манукяном Бузова намекала еще осенью, а в последнее время пара часто интриговала поклонников сообщениями о скорой свадьбе.

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Бузова и Дава поженились на Мальдивах

Ольга Бузова и ее возлюбленный Дава обменялись кольцами во время отдыха на Мальдивах.

Торжественная церемония прошла без гостей. Для молодоженов установили шатер на берегу океана, а торжественными клятвами они обменялись под традиционный марш Мендельсона.

Стоит отметить, что так как церемония прошла на Мальдивах, обряд, вероятно, не имеет никакой юридической силы.

На помолвку с Давидом Манукяном Бузова намекала еще осенью, а в последнее время пара часто интриговала поклонников сообщениями о скорой свадьбе. Однако детали влюбленные не раскрывали, передает "СтарХит".

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Стоит отметить, что так как церемония прошла на Мальдивах, обряд, вероятно, не имеет никакой юридической силы
влюбленные обряд поженились церемония Ольга Бузова Давид Манукян
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От редакции

Будут жить долго и счастливо?

Поросёнок Пётр, 08 января 2021 22:42
Бедный Дава, на что ты подписался

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