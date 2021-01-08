Ольга Бузова и Давид Манукян поженились

На помолвку с Давидом Манукяном Бузова намекала еще осенью, а в последнее время пара часто интриговала поклонников сообщениями о скорой свадьбе.

Бузова и Дава поженились на Мальдивах

Ольга Бузова и ее возлюбленный Дава обменялись кольцами во время отдыха на Мальдивах.

Торжественная церемония прошла без гостей. Для молодоженов установили шатер на берегу океана, а торжественными клятвами они обменялись под традиционный марш Мендельсона.

Стоит отметить, что так как церемония прошла на Мальдивах, обряд, вероятно, не имеет никакой юридической силы.

На помолвку с Давидом Манукяном Бузова намекала еще осенью, а в последнее время пара часто интриговала поклонников сообщениями о скорой свадьбе. Однако детали влюбленные не раскрывали, передает "СтарХит".