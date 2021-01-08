Новый дорожный знак появится в России

Знак "Фотовидеофиксация" будет устанавливать на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.

Предполагается, что новый знак заменит привычные таблички с изображением камеры

На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД, пишет РИА Новости.

Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, знак "Фотовидеофиксация" будет устанавливать на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.

Предполагается, что новый знак заменит привычные таблички с изображением камеры.