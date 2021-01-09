Смертельная красота: Знаменитости, которые чуть не умерли из-за диет

В триллере Даррена Аронофски "Черный лебедь" (2010) Натали Портман должна была весить около 40 килограммов, как настоящая балерина из Нью-Йорка.

Кто из знаменитостей пострадал из-за экстремальных диет

Издание The Sun на днях сообщило, что британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью. В последнее время она сидела на новой рыбной диете. Оказалось, что в морепродуктах содержалось большое количество этого опасного вещества. О том, кто еще из знаменитостей пострадал из-за экстремальных диет, – в нашем материале.

Робби Уильямс

Британский певец тоже недавно признался, что чуть не умер от отравления ртутью, соблюдая рыбную диету. Уильямс ел морепродукты дважды в день и чувствовал себя нормально. Однако в какой-то момент его жена настояла на том, чтобы он прошел обследование. Певец согласился и сдал обширный анализ крови. Бывший участник группы Take that был шокирован, узнав результат.

"У меня было самое сильное отравление ртутью, которое когда-либо видел доктор", – заявил он.

Сейчас музыкант счастлив, что все обошлось.

Мэри-Кейт Олсен

В 2004 году о чрезмерной худобе актрисы писали многие таблоиды. Сообщалось, что из-за изнурительных диет она весила всего 40 килограммов. В результате в 2008 году актриса легла в реабилитационный центр, где у нее диагностировали расстройство пищевого поведения.

Спустя время Мэри-Кейт Олсен немного набрала вес, но в СМИ периодически появляются заметки о том, что актриса чересчур худая.

Гвинет Пэлтроу

Придерживалась макробиотической диеты около трех или четырех лет. Все это время актриса употребляла в основном органические сезонные продукты: коричневый рис, овощи, бобовые, но позже отказалась от такого питания.

Эксперты отмечают: несмотря на множество плюсов, было обнаружено, что макробиотическая диета приводит к дефициту витамина D, поскольку практически исключает продукты животного происхождения.

Это может негативно сказаться на состоянии зубов, волос и костей, так как именно витамин D необходим для того, чтобы организм лучше усваивал кальций.

Натали Портман

В триллере Даррена Аронофски "Черный лебедь" (2010) должна была весить около 40 килограммов, как настоящая балерина из Нью-Йорка.

Ради этого Натали Портман на протяжении всего съемочного процесса сидела на изнурительной диете и почти ничего не ела, кроме овощного салата на обед и горсти орехов в течение дня. Все это сказалось на общем состоянии актрисы.

Однажды она подумала, что может умереть из-за своей худобы. Тем не менее, ее жертвы были оправданы: за роль одержимой танцовщицы Нины Сейерс Портман получила премию "Оскар".

Энн Хэтэуэй

Тоже пошла на жертвы ради заветной статуэтки Киноакадемии. Актриса хотела быть максимально похожей на изможденную проститутку Фантину в "Отверженных" (2012).

Для этого ей нужно было сбросить 11 килограммов. Диета Энн Хэтэуэй сначала была основана на салатах из зелени, а затем и на полном исключении еды. В общей сложности актриса не ела 13 дней, пока шли съемки с ее участием. Позже она отказывалась комментировать эту тему, чтобы ни у кого не возникло желания повторить ее метод похудения, ведь после такой экстремальной голодовки в какой-то момент ее кости стали настолько хрупкими, что однажды актриса сломала руку.

Бейонсе

Певица отказалась от твердой пищи, чтобы сбросить лишние шесть килограммов и сыграть в мюзикле "Девушки мечты" (2006). Две недели Бейонсе пила воду с лимонным соком, кайенским перцем и кленовым сиропом, иногда добавляя в рацион свежие овощи.

В результате Бейонсе действительно сбросила лишние килограммы в кратчайшие сроки. Однако, как позже призналась певица, она ни за что больше не решится снова сидеть на такой диете.

Джаред Лето

Иногда актеры садятся на диеты не только ради того, чтобы сбросить вес, но и набрать его. Для того, чтобы сыграть Марка Чепмена (преступник, убивший Джона Леннона. – Прим. ред.) в фильме "Глава 27", Джаред Лето в короткие сроки набрал 30 килограммов.

В результате у актера развилась подагра, из-за которой он некоторое время передвигался в инвалидном кресле.

Источник: ria.ru