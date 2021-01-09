Я за бодипозитив - Анна Семенович высказалась о своем весе

К негативу, который льется в сторону Семенович, она относится спокойно. Актриса уверена, что прекрасно выглядит.

Фигура Анны не оставляет комментаторов равнодушными

Обладательница объемных форм, актриса и певица Анна Семенович затронула тему своего веса.

Экс-солистка группы "Блестящие" всегда гордилась своими пышными формами и не стеснялась их. Однако ей часто приходится слышать гневные комментарии со стороны хейтеров, по словам которых, звезда должна соответствовать условным канонам красоты и быть худой.

Отметим, что к негативу, который льется в сторону Семенович, она относится спокойно. Актриса уверена, что прекрасно выглядит.

Я много поездила по России и другим странам, видела людей. И вот в залах на выступлениях сидят не худенькие девушки с модельным ростом. Нет, там женщины обычного телосложения. У меня нормальная фигура. Есть попа, грудь, и я горжусь этим. Я за бодипозитив, за любовь к себе. Конечно, не позволяю себе отжираться до 120 килограммов, занимаюсь спортом, но и сильно себя не ограничиваю,

— говорит Анна.

Более того, звезда признается, что любит вкусно покушать.

В интервью для YouTube-канала "Гастролер" Анна рассказала о планах застраховать свою грудь. И на это ее вынудили пойти мошенники:

Ко мне обратился какой-то мужчина и сказал, что собирается выпускать конфеты, которые якобы соответствуют слепкам моей груди. Просил с меня деньги как подтверждение авторских прав. Я решила застраховать грудь, чтобы защитить себя вот от таких людей.

По словам певицы, ее грудь всегда нравилась мужчинам. У нее много поклонников, от которых она получает подарки. Но судьбу свою пока что Семенович не встретила.

Источник: hochu.ua