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Женщина с телом и грудью: Семенович поставила хейтеров на место

05:00 09.01.2021 Фото: instagram.com/p/CJis-o4jpJn
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Певица рассказала певица и о том, какого мужчину хочет себе в спутники жизни. Избранник Анны должен быть чистоплотным и без бороды. Также будущий супруг дивы должен быть обеспеченным человеком.

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40-летняя певица Анна Семенович гордится своими пышными формами

40-летняя певица Анна Семенович гордится своими пышными формами. Артистка утверждает: сейчас слишком много худых девушек, которые все на одно лицо. Зато сама Семенович – яркая индивидуальность.

По словам экс-солистки «Блестящих», она живет в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает. При этом Анна не запускает себя, следуя определенным правилам. Звезда всегда старается оставаться оптимисткой, а также заряжать других положительными эмоциями.

Артистка не стесняется своих размеров, несмотря на некоторые нападки со стороны хейтеров. Семенович считает, что пышные формы – это одно из самых ее главных достоинств. По словам певицы, она в своем лишнем весе ничего плохого не видит, а потому не изнуряет себя диетами. Правда, звезда придерживается такого правила: ест она только до 19:00, а после этого времени лучше вообще не есть. Или же просто употреблять что-то полезное.

Исполнительница также поделилась своим мнением по поводу современных «инстаграмщиц». Семенович уверена, что сейчас многие девушки похожи друг на друга.

«Открываешь Инстаграм - и там все худые, с наращенными ресницами, с накаченными губами, скулами, обязательно длинные черные волосы. Их можно спутать», — утверждает Анна.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Сама артистка, в отличие от некоторых, считает себя индивидуальностью. Семенович назвала себя шикарной женщиной «с телом, с грудью, с попой». Анна выступает за бодипозитив, но отмечает, что спортом все-таки заниматься необходимо. Она не дает себе «разжираться», а потому ведет активный образ жизни, а также посещает процедуры массажа.

Певица рассказала певица и о том, какого мужчину хочет себе в спутники жизни. Избранник Анны должен быть чистоплотным и без бороды. Также будущий супруг дивы должен быть обеспеченным человеком, который бы помогал ей в те моменты, когда она сама не сможет зарабатывать. Например, такая потребность может возникнуть после рождения ребенка. Анна не хочет выезжать на гастроли, потому что будет воспитывать малыша.

Источник: kleo.ru

индивидуальность певица пышные формы Анна Семенович
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