Анастасия Волочкова почти голышом станцевала на морозе под песню "Потапа и Насти"

Новый год 2021 Волочкова встретила со своим любимым человеком Олегом, которого так и никто не видел

Российская балерина Анастасия Волочкова поздравила поклонников с Новым годом и устроила танцы в бикини на морозе. Скорее смотрите — уже в нашем материале.

У себя на странице в Instagram артистка опубликовала ролик, на котором она в нижнем белье пустилась в пляс около уличных елочек и своего роскошного особняка под песню Потапа и Насти Каменских "От сосны".

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44-летняя знаменитость свой зажигательный танец сопроводила поздравлением.

Как известно, Новый год 2021 Волочкова встретила со своим любимым человеком Олегом, которого так и никто не видел. На многих фотографиях, опубликованных звездой, видно лишь руки ее жениха.

Встретить Новый год с любимым вдвоем — это большая радость! Я всем желаю радости и счастья. Цените каждый миг жизни и дорожите отношениями с любимыми. И давайте радоваться друг за друга! И желать друг другу счастья!

— написала балерина.

Напомним, в апреле 2020-го Анастасия сообщила новость о том, что она скоро выходит замуж. Однако в связи с пандемией коронавируса, торжество пришлось перенести.

Источник: hochu.ua