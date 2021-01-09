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Здоровье / Общество

"Сибирским грибом бессмертия" восхитились в Китае

11:30 09.01.2021 Фото: wikimedia.org
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Автор статьи отмечает, что чага — универсальное средство, которое можно использовать для укрепления иммунитета, профилактики заболеваний, заживления ран.

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Чагой даже можно подкрепиться — она отлично утоляет голод и восполняет физическую энергию

Пользователь китайского портала Sina восхитился полезными качествами березового гриба чаги, назвав его "сибирским грибом бессмертия".
Автор статьи отмечает, что чага — универсальное средство, которое можно использовать для укрепления иммунитета, профилактики заболеваний, заживления ран и отпугивания комаров.

"Чагой даже можно подкрепиться — она отлично утоляет голод и восполняет физическую энергию. Многие люди, живущие в сибирских лесах, являются долгожителями благодаря тому, что регулярно употребляют чагу", — говорится в публикации.

Пользователь напомнил, в Китае есть похожий на чагу гриб — ганодерма, однако потребители отдают предпочтение российскому продукту, а товарооборот между двумя странами за последние годы составил более миллиарда рублей.

Источник: ria.ru

гриб Китай. полезно чага Sina
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