Самые дорогие квартиры Москвы 2021 года. Лидер стоит 2,6 миллиарда рублей

В этом году второе место по стоимости занял пентхаус за 2,2 миллиарда рублей в Fairmont Vesper Residences – знаковом проекте на Тверской улице.

Лидер нашего рейтинга находится в небоскребе "Федерация" ММДЦ "Москва-Сити" и обойдется покупателю в 2,6 миллиарда рублей

Богатые, как известно, тоже боятся заболеть, но скрываться от коварного вируса куда приятнее в роскошных апартаментах с видом на Кремль прямо из ванной комнаты. Так что рынок элитной недвижимости в этом пандемийном году не особенно грустил. Сайт "РИА Недвижимость", придерживаясь своей ежегодной традиции, составил рейтинг самых дорогих квартир и апартаментов Москвы, которые выставлялись на продажу в уходящем году и до сих пор экспонируются.

Дорогие объекты в 2020 году продолжили пользоваться спросом у состоятельных клиентов, уверяет директор департамента городской недвижимости консалтинговой компании Knight Frank Андрей Соловьев.

Лидер нашего рейтинга находится в небоскребе "Федерация" ММДЦ "Москва-Сити" и обойдется покупателю в 2,6 миллиарда рублей. Это самый высокий пентхаус Европы площадью более 2,1 тысяч квадратных метров, он простирается с 95 по 97 этаж. Крыша имеет форму стеклянного купола, что создает уникальную круговую панораму на Москву с высоты 360 метров. Высота потолков достигает 12 метров. Кстати, в прошлом году этот пентхаус с той же ценой занимал второе место нашего рейтинга.

В этом году второе место по стоимости занял пентхаус за 2,2 миллиарда рублей в Fairmont Vesper Residences – знаковом проекте на Тверской улице, который объединяет в себе пятизвездочный отель и апартаменты класса de luxe.

Приватность владельцам пентхауса площадью чуть более одной тысячи квадратных метров обеспечивает индивидуальная входная группа с персональным лифтом. Это логично, так как пентхаус занимает весь этаж.

Пентхаус площадью 415 квадратных метров в одном из самых топовых домов Остоженки, в Бутиковском переулке, 5, предлагают к покупке за 1,5 миллиарда с "копейками". В доме есть 25-метровый бассейн, тренажерный зал, сауна и открытая терраса с панорамными видами на Зачатьевский монастырь и Крымский мост.

По словам директора департамента продаж городской недвижимости Savills в России Кристины Томилиной, в пентхаусе выполнен эксклюзивный ремонт, полная комплектация мебелью и предметами интерьера от ведущих мировых брендов, есть дровяной камин и система "умный дом".

На четвертое место рейтинга вырвалась квартира в 420 "квадратов" с потолками высотой 4 метра в жилом комплексе "Малая Никитская, 15" за 1,1 миллиарда рублей. Сам ЖК представляет собой малоквартирный реконструированный особняк с красивым историческим фасадом 1912 года. Прилегающая территория огорожена и благоустроена.

По словам аналитика Savills, проект отличается высоким качеством строительства и инженерных коммуникаций. Для жильцов дома предусмотрена развитая инфраструктура, есть подземный двухуровневый паркинг, а безопасность обеспечивается круглосуточным видеонаблюдением.

С пятой строчки рейтинга начинаются лоты без слова "миллиард" в описании. Этот – за 980 миллионов рублей – расположен в элитном клубном доме "Сытинский" в районе Патриарших прудов. Семикомнатная квартира представлена без отделки с возведенными межкомнатными перегородками. Планировкой предусмотрены большая зона гостиной с камином, столовая, изолированная кухня с барной стойкой и несколько спален, среди которых хозяйская с двумя отдельными ванными комнатами для мужа и жены и с гардеробной в 27 "квадратов".

В клубном доме класса де-люкс Park Residence за 900 миллионов рублей предлагается просторная квартира под отделку, площадью 400 "квадратов". В ней предусмотрены 2 гостиные, 4 спальни, 3 санузла. В стоимость также включены 5 машиномест.

Дом расположен в удивительно тихом для центра Москвы месте, рядом с храмом Святителя Николая в Голутвине, а панорамные окна выходят на набережную и парк искусств "Музеон".

Почти 454 миллиона стоит двухуровневый пентхаус клубного дома "Тессинский, 1" с четырьмя спальнями, гардеробными и дополнительным санузлом, в котором можно создать сауну. На первом этаже пентхауса есть просторная кухня-гостиная с камином. Камин можно установить и в одной из спален, где выделена лаундж-зона. Общая площадь пентхауса составляет 441,1 квадратного метра, также здесь есть и всепогодная закрытая терраса.

Пентхаус в клубном доме Artisan площадью 161 квадратный метр стоит чуть менее 370 миллионов рублей и занимает восьмую строчку рейтинга. Квартира предлагается без отделки, чтобы у покупателя была возможность воплотить свой собственный дизайн-проект. Окна трех спален выходят на уникальный особняк в тихом Кривоарбатском переулке – памятник архитектуры и конструктивизма Дом Мельникова. Кухня-гостиная с видом на Храм Спаса Преображения на Песках. Еще одна особенность – это собственная терраса на кровле площадью 150 квадратных метров.

На девятом месте таунхаус площадью 244 квадратных метра в собрании клубных домов "Ордынка", он стоит 201 миллион рублей. Лот включает в себя 4 просторные спальни, в том числе мастер-спальня с лаундж-зоной, а также большой гардеробной и ванной комнатой.

В самом доме есть общие зоны для отдыха и электрокамин. У таунхауса также есть своя территория: собственное патио со стороны Малой Ордынки и зеленый участок со стороны двора.

Замыкает наш топ квартира в клубном доме Turandot Resedences площадью 113 квадратных метров и стоимостью более 110 миллионов рублей. Лот привлекает своей оригинальной планировкой: полукруглая форма и панорамная лоджия по всему периметру, из которой открываются виды на высотку МИД и ММДЦ "Москва-Сити". Большое количество окон позволяет сделать оптимальную планировку с двумя спальными и ванными комнатами.

Источник: ria.ru