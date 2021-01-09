Как звезды называют своих детей? Топ самых странных имен

Поклонники уверены, что подписывать тетрадки и заполнять журналы в школе учителям и детям будет нелегко.

Как звезды называют своих детей

Сын певицы Валерии удивил, когда озвучил имя новорожденной дочери. Правда обогнать Нюшу по части по оригинальности ему так и не удалось. Кто еще из звезды назвал детей странными именами.

Арсений Шульгин

Сын Валерии рано стал отцом. Радостное для всей семьи событие случилось 1 января. Арсений, его мама и жена охотно поделились этим событием и своими впечатлениями от процесса.

Они не стали тянуть интригу и сразу же рассказали, как назвали девочку. Имя оказалось очень необычным: Селин. Пользователи сети отмечали, что само по себе оно звучит красиво, но в вместе с фамилией и отчеством выглядит странно.

Шульгина Селин Арсеньевна даже выговорить сложно.

Нюша

Александра Шурочкина и ее супруг Игорь Сивов оказались немного оригинальнее. Они долгое время держали имя дочки в тайне. Эксклюзивный материал вместе с фотографиями они продали одному из изданий. Именно так, спустя полгода после рождения девочки поклонники артистки узнали, что ее назвали Симба.

Пользователи сети тут же стали высмеивать идею, появилось множество мемов. Девочку сравнивали с известным персонажем из мультфильма. Поклонники недоумевали, для чего родители назвали девочку так, ведь в школе ее будут дразнить.

Никита Джигурда

Артист оказался самым оригинальным. У него есть дети от трех женщин. Всех отпрысков мужчина называл двойными именами. Поклонникам это говорит только об одном: окончательное решение о том, какое имя будут носить дети, всегда принимал именно Никита.

В браке с Мариной Анисиной они подобрали детям самые оригинальные сочетания. Мальчика зовут Мик-Анжель-Кристи, а девочку Эва-Влада. Фамилия у детей двойная – Анисины-Джигурда.

Поклонники уверены, что подписывать тетрадки и заполнять журналы в школе учителям и детям будет нелегко.

Источник: kleo.ru